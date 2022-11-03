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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Якщо рф застосує ядерну зброю, то припинить своє існування, – Зеленський

Якщо рф застосує ядерну зброю, то припинить своє існування, – Зеленський

Київ • УНН

 • 215217 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський впевнений, що якщо росія застосує ядерну зброю, то вона припинить своє існування. Про це він сказав під час спільного брифінгу з президентом Греції в Києві, передає УНН.

Цитата

«Мені здається, що вона (рф – ред.) вже програла у цій війні, розпочавши її. Це питання часу. Ми боремося за свободу, свобода завжди перемагає. І це також питання часу. Ми на своїй землі, війна одностороння, вони прийшли на нашу землю. У цьому випадку є агресія, визнана усім світом», — заявив Зеленський.

Деталі

Зеленський наголосив, що відновлення територіальної цілісності України – це питання часу.

«Застосування ядерної зброї вже говорить про те, що це ядерна війна, третя світова війна… Який сенс про це зараз говорити? Якщо росія буде застосовувати ядерну зброю, то більше не буде того світу, в якому ми живемо. Буде зовсім інший світ, у якому держава, що застосовувала ядерну зброю, точно існувати не буде. Я абсолютно в цьому впевнений», — сказав Зеленський.

Президент вважає, що тоді все залежатиме навіть не від відповіді інших країн на ядерний удар, а від того, що керівництво рф не зможе втримати владу у такому випадку.

«Дивлячись на кроки, які військово-політичне керівництво рф робило на нашій землі, адекватними або реально воєнними ці кроки назвати не можна», - зазначив Зеленський.

Доповнення

New York Times з посиланням на неназваних офіційних осіб США повідомляло, що російські військові керівники найвищого рівня нещодавно обговорили, коли і як вони можуть застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що російський диктатор володимир путін не застосує тактичну ядерну зброю проти України.

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