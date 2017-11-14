Якщо Польща порушуватиме засади верховенства права, санкції неминучі - євродепутат
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Євродепутат Гі Верхофстадт заявив, що якщо польський уряд продовжуватиме порушувати верховенство права - будуть застосовані фінансові санкції. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
"Якщо польський уряд продовжуватиме порушувати верховенство права та європейські цінності, послідують фінансові санкції. Однак ми повинні знайти спосіб не карати громадян за помилки своїх урядів", - написав він.
Нагадаємо, віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс заявив про відсутність сигналів від Польщі щодо готовності до поступок у корекції суперечливої судової реформи в країні та пригрозив вжити "всіх доступних заходів".
29 липня, Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі за порушення законодавства Європейського Союзу через судову реформу.
Як повідомляв УНН, президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про устрій судів загальної юрисдикції, який є одним із трьох оскаржуваних законопроектів.