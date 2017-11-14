Если Польша будет нарушать принципы верховенства права, санкции неизбежны - евродепутат

"Если польское правительство будет продолжать нарушать верховенство права и европейские ценности, последуют финансовые санкции. Однако мы должны найти способ не наказывать граждан за ошибки своих правительств", - написал он.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил об отсутствии сигналов от Польши о готовности к уступкам в коррекции противоречивой судебной реформы в стране и пригрозил принять "все доступные меры".

29 июля, Европейская комиссия начала процедуру привлечения к ответственности Польши за нарушение законодательства Европейского Союза через судебную реформу.

Как сообщал УНН, президент Польши А.Дуда подписал закон об устройстве судов общей юрисдикции, который является одним из трех оспариваемых законопроектов.