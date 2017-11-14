Если Польша будет нарушать принципы верховенства права, санкции неизбежны - евродепутат
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Евродепутат Ги Верхофстадт заявил, что если польское правительство будет продолжать нарушать верховенство права - будут применены финансовые санкции. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Если польское правительство будет продолжать нарушать верховенство права и европейские ценности, последуют финансовые санкции. Однако мы должны найти способ не наказывать граждан за ошибки своих правительств", - написал он.
Напомним, вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил об отсутствии сигналов от Польши о готовности к уступкам в коррекции противоречивой судебной реформы в стране и пригрозил принять "все доступные меры".
29 июля, Европейская комиссия начала процедуру привлечения к ответственности Польши за нарушение законодательства Европейского Союза через судебную реформу.
Как сообщал УНН, президент Польши А.Дуда подписал закон об устройстве судов общей юрисдикции, который является одним из трех оспариваемых законопроектов.