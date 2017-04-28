Якщо П.Аграмунт не складе повноваження, українська делегація ініціює імпічмент – Г.Логвинський

“Нашу мету ми досягли, тому що ми пояснили, що Росія — це токсично, будь-яка співпраця із Росією дуже негативно може впливати на подальшу долю зазначених парламентарів. Навіть захисники Кремля мовчали весь цей час, бо розуміли, що для них це може бути кінцем кар’єри. Перша мета була досягнута, так звану російську коаліцію ми розгромили,” — сказав він.

“Все що стосується П.Аграмунта, то тут питання закрите, бо він втратив довіру, він втратив повноваження, тому що відповідно до рішення Бюро він не має права представляти Асамблею, робити будь-які заяви, йому перекрите фінансування. Якщо він це не зробить до наступної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, то ми проголосуємо за зміну до регламенту, за якими будуть повноваження у Парламентської асамблеї робити імпічмент,” — заявив Г.Логвинський.

Як повідомляв УНН, бюро ПАРЄ висловило недовіру П.Аграмунту.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що депутати Держдуми РФ разом з членами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і її головою Педро Аграмунтом відвідали Сирію. З європейської сторони, за даними росЗМІ, до делегації увійшли близько 10 парламентаріїв з Іспанії, Італії, Чехії, Сербії та Бельгії.

Делегація України в ПАРЄ звернулася з листом у Бюро ПАРЄ щодо візиту президента Асамблеї Педро Аграмунта до Сирії разом із делегацією Держдуми РФ.