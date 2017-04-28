Если П.Аграмунт не составит полномочия, украинская делегация инициирует импичмент - Г.Логвинський

"Нашу цель мы достигли, потому что мы объяснили, что Россия - это токсично, любое сотрудничество с Россией очень негативно может влиять на дальнейшую судьбу указанных парламентариев. Даже защитники Кремля молчали все это время, потому что понимали, что для них это может быть концом карьеры. Первая цель была достигнута, так называемую русскую коалицию мы разгромили ", - сказал он.

"Все что касается П.Аграмунта, то вопрос закрыт, потому что он потерял доверие, он потерял полномочия, потому что согласно решению Бюро он не имеет права представлять Ассамблею, делать любые заявления, ему перекрыто финансирование. Если он этого не сделает до следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, то мы проголосуем за смену регламенту, по которым будут полномочия в Парламентской ассамблее делать импичмент ", - заявил Г.Логвинський.

Как сообщал УНН, бюро ПАСЕ выразил недоверие П.Аграмунту.

Напомним, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунт посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росЗМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ по визита президента Ассамблеи Педро Аграмунт в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.