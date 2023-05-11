Якщо до 24 лютого ми не розглядали збройну деокупацію Криму, то зараз у нас є опція і можливість - Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Якщо до 24 лютого минулого року не розглядали збройну деокупацію Криму, то зараз у нас є опція і можливість. Про це повідомила віцепрем’єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час презентації освітніх програм для підготовки кадрового резерву із питань реінтеграції Криму, передає кореспондент УНН.
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«Український Крим перебуває під тимчасовою окупацією вже понад 9 років. Але 24 лютого 2022 року у нас змінилася стратегія, якщо до цього часу ми не розглядали збройну деокупацію Кримського півострова, то зараз у нас є опція і є можливість, і наші хлопці, дівчата це доводять. Ми розуміємо, що ця можливість більш ніж реальна. Ми віримо, що це станеться якомога швидше. Звичайно ми будемо застосовувати усі можливі інструменти й всі доступні для нас опції: дипломатичні, економічні, політичні», - розповіла Верещук.
Доповнення
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував повернення Україною тимчасово окупованого Криму силою, зауваживши, що Україна самостійно ухвалює рішення щодо того, які умови є для неї "прийнятними".
Раніше Верещук заявляла, що "вже зараз" слід готувати спеціалістів для роботи на півострові.