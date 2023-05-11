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Якщо до 24 лютого ми не розглядали збройну деокупацію Криму, то зараз у нас є опція і можливість - Верещук

Якщо до 24 лютого ми не розглядали збройну деокупацію Криму, то зараз у нас є опція і можливість - Верещук

Київ • УНН

 • 881891 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Якщо до 24 лютого минулого року не розглядали збройну деокупацію Криму, то зараз у нас є опція і можливість. Про це повідомила віцепрем’єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час презентації освітніх програм для підготовки кадрового резерву із питань реінтеграції Криму, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Український Крим перебуває під тимчасовою окупацією вже понад 9 років. Але 24 лютого 2022 року у нас змінилася стратегія, якщо до цього часу ми не розглядали збройну деокупацію Кримського півострова, то зараз у нас є опція і є можливість, і наші хлопці, дівчата це доводять. Ми розуміємо, що ця можливість більш ніж реальна. Ми віримо, що це станеться якомога швидше. Звичайно ми будемо застосовувати усі можливі інструменти й всі доступні для нас опції: дипломатичні, економічні, політичні», - розповіла Верещук.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував повернення Україною тимчасово окупованого Криму силою, зауваживши, що Україна самостійно ухвалює рішення щодо того, які умови є для неї "прийнятними".

Раніше Верещук заявляла, що "вже зараз" слід готувати спеціалістів для роботи на півострові.

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