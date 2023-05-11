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Если до 24 февраля мы не рассматривали вооруженную деоккупацию Крыма, то сейчас у нас есть опция и возможность - Верещук

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Если до 24 февраля прошлого года не рассматривали вооруженную деоккупацию Крыма, то сейчас у нас есть опция и возможность. Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время презентации образовательных программ для подготовки кадрового резерва по вопросам реинтеграции Крыма, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Украинский Крым находится под временной оккупацией уже более 9 лет. Но 24 февраля 2022 года у нас изменилась стратегия, если до этого времени мы не рассматривали вооруженную деоккупацию Крымского полуострова, то сейчас у нас есть опция и есть возможность, и наши ребята, девушки это доказывают. Мы понимаем, что эта возможность более чем реальна. Мы верим, что это произойдет как можно скорее. Конечно мы будем применять все возможные инструменты и все доступные для нас опции: дипломатические, экономические, политические», - рассказала Верещук.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возвращение Украиной временно оккупированного Крыма силой, отметив, что Украина самостоятельно принимает решение о том, какие условия являются для нее "приемлемыми".

Ранее Верещук заявляла, что "уже сейчас" следует готовить специалистов для работы на полуострове.

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