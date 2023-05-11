Если до 24 февраля мы не рассматривали вооруженную деоккупацию Крыма, то сейчас у нас есть опция и возможность - Верещук
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Если до 24 февраля прошлого года не рассматривали вооруженную деоккупацию Крыма, то сейчас у нас есть опция и возможность. Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время презентации образовательных программ для подготовки кадрового резерва по вопросам реинтеграции Крыма, передает корреспондент УНН.
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«Украинский Крым находится под временной оккупацией уже более 9 лет. Но 24 февраля 2022 года у нас изменилась стратегия, если до этого времени мы не рассматривали вооруженную деоккупацию Крымского полуострова, то сейчас у нас есть опция и есть возможность, и наши ребята, девушки это доказывают. Мы понимаем, что эта возможность более чем реальна. Мы верим, что это произойдет как можно скорее. Конечно мы будем применять все возможные инструменты и все доступные для нас опции: дипломатические, экономические, политические», - рассказала Верещук.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возвращение Украиной временно оккупированного Крыма силой, отметив, что Украина самостоятельно принимает решение о том, какие условия являются для нее "приемлемыми".
Ранее Верещук заявляла, что "уже сейчас" следует готовить специалистов для работы на полуострове.