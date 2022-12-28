Що залишилися в Україні або пішли з рф: Зеленський пояснив, які компанії долучатимуть до відновлення України

Деталі

“Вже зрозуміло, що відбудова буде найбільшим економічним проектом нашого часу в Європі. Обсяги того, що потрібно зробити – очевидні для всіх і потребують зараз окремого перелічування”, – зазначає Президент.

Зеленський наголошує, що вся територія України потребує перебудови тих об’єктів інфраструктури, енергетики, соціальної сфери та іншого, що не відповідає сучасним безпековим вимогам.

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“Ми маємо підняти з руїн територію, на яку зайшли російські окупанти після 24-го лютого. Так само будемо відновлювати нормальність життя на території Донбасу і Криму, які були незаконно окуповані в 2014 році і за час, що минув, доведені окупантами до катастрофи. Зараз ще складно оцінити необхідний обсяг ресурсів. Але точно можна сказати, що ми повинні зробити пріоритет у відновленні саме для тих компаній, які були в Україні або які прийшли в Україну під час війни. Які вийшли з російського ринку під час війни. І це – справедливо”, – сказав Голова Держави.

Додамо

Зеленський додав, що необхідно надати більше можливостей тому бізнесу, який підтримував Україну у найважчі моменти – хто працював, сплачував податки та волонтерив.

“Треба знайти формат, як надати такому бізнесу більше можливостей у таких важливих проектах, проект нової, відбудованої України. Український бізнес, американський, французький, польський – будь-який, який ми бачимо – тут і зараз.І я прошу вас, шановні народні депутати, разом з нами, разом з Офісом, разом з Урядом розробити таку законодавчу рамку. І це теж буде, мені здається, спонукати міжнародний бізнес заходити в Україну вже зараз – готуючись до майбутнього, до перемоги”, – резюмував Президент України.

Нагадаємо

114 тисяч українців відкрили бізнес, зареєструвавши ФОП через "Дію" після 24 лютого.