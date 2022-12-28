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ФОП з початку повномасштабної війни відкрили у "Діі" 114 тис. українців

ФОП з початку повномасштабної війни відкрили у "Діі" 114 тис. українців

Київ • УНН

 • 445741 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. 114 тисяч українців відкрили бізнес, зареєструвавши ФОП через "Дію" після 24 лютого. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

Цитата

"114 тисяч. Саме стільки людей створили бізнес, зареєструвавши ФОП через "Дію" з початку повномасштабної війни. Вражаюча кількість. Загалом за 2022 рік маємо понад 140 тисяч нових ФОПів у "Дії". Це показник незламності українських підприємців", - повідомив урядовець.

Деталі

При цьому, зі слів Федорова, багато хто повністю втратив власну справу через окупацію. Але знайшов можливість почати все з нуля.

"Зі свого боку продовжимо робити все, щоб перетворити Україну на країну підприємців. До речі, саме запуск послуги АвтоФОП 1,5 року тому став одним із фундаментальних кроків до цієї мети. Найшвидша у світі реєстрація бізнесу, повністю автоматична. 2 секунди після оформлення заявки — і новий бізнес зареєстровано", - вказав він.

Доповнення

1 квітня у застосунок "Дія" повернули послуги для підприємців, тепер знову можна внести зміни або закрити ФОП.

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