ФОП з початку повномасштабної війни відкрили у "Діі" 114 тис. українців

Цитата

"114 тисяч. Саме стільки людей створили бізнес, зареєструвавши ФОП через "Дію" з початку повномасштабної війни. Вражаюча кількість. Загалом за 2022 рік маємо понад 140 тисяч нових ФОПів у "Дії". Це показник незламності українських підприємців", - повідомив урядовець.

Деталі

При цьому, зі слів Федорова, багато хто повністю втратив власну справу через окупацію. Але знайшов можливість почати все з нуля.

"Зі свого боку продовжимо робити все, щоб перетворити Україну на країну підприємців. До речі, саме запуск послуги АвтоФОП 1,5 року тому став одним із фундаментальних кроків до цієї мети. Найшвидша у світі реєстрація бізнесу, повністю автоматична. 2 секунди після оформлення заявки — і новий бізнес зареєстровано", - вказав він.

Доповнення

1 квітня у застосунок "Дія" повернули послуги для підприємців, тепер знову можна внести зміни або закрити ФОП.