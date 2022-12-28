ФЛП с начала полномасштабной войны открыли в "Дія" 114 тыс. украинцев

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Киев • УНН

 • 445740 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. 114 тысяч украинцев открыли бизнес, зарегистрировав ФЛП через "Дія" после 24 февраля. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"114 тысяч. Именно столько людей создали бизнес, зарегистрировав ФЛП через "Дія" с начала полномасштабной войны. Впечатляющее количество. Всего за 2022 год имеем более 140 тысяч новых ФЛП в "Дія". Это показатель несокрушимости украинских предпринимателей", - сообщил чиновник.

Детали

При этом, по словам Федорова, многие полностью потеряли собственное дело из-за оккупации. Но нашёл возможность начать все с нуля.

"Со своей стороны продолжим делать все, чтобы превратить Украину в страну предпринимателей. Кстати, именно запуск услуги АвтоФЛП 1,5 года назад стал одним из фундаментальных шагов к этой цели. Самая быстрая в мире регистрация бизнеса, полностью автоматическая. 2 секунды после оформления заявки — и новый бизнес зарегистрирован", - указал он.

Дополнение

1 апреля в приложение "Дія" возвратили сервисы для бизнесменов, сейчас опять можно внести конфигурации либо закрыть ФЛП.

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