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Які бувають страховки від нещасного випадку

Які бувають страховки від нещасного випадку

Київ • УНН

 • 517182 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Знав би де впадеш – підстелив би соломки. Напевно, багато хто не раз чув цю народну мудрість. Певною мірою втілити її в життя можна за допомогою укладання страхового договору від нещасного випадку.

Що таке нещасний випадок

Якщо говорити про нещасний випадок як елемент страхового договору, то можна сказати, що нещасний випадок, з погляду страхової компанії, - це випадкова подія, обмежена в часі його наступу, яка спричинила тимчасову або постійну втрату працездатності клієнта або стала причиною його смерті.

При цьому, у страховому договорі часто обумовлюються конкретні види нещасних випадків: побутова травма, отруєння (рослинами, отруйними речовинами, лікарськими препаратами), утоплення, асфіксія, укуси тварин і комах, захворювання енцефалітом, малярією, ботулізмом, опіки, обмороження та ін.

Якщо у страховому договорі прописано конкретний вид (види) нещасного випадку, то страховка буде виплачена клієнту або його родичам лише в тому випадку, якщо втрата здоров'я або смерть настала внаслідок цього нещасного випадку. Наприклад, якщо у страховці як страховий випадок зазначено харчове отруєння, то втрата здоров'я внаслідок укусу змії не буде приводом для виплати страховки.

Тому, оформлюючи страхування життя, необхідно дуже уважно, ретельно та виважено підходити до вибору страхового випадку. Як правило, під страховий випадок включають або найбільш загальні випадки втрати здоров'я (наприклад, побутова травма), що часто зустрічаються, або випадки, пов'язані зі специфікою професії або діяльності клієнта. Наприклад, відомий автогонщик «Формули-1» свого часу застрахував великі пальці своїх рук, причому на дуже велику суму. Логіка тут зрозуміла – без великих пальців рук автогонщик «Формули-1» просто не зможе керувати болідом і буде змушений достроково завершити свою кар'єру, відповідно втратить основне джерело доходу.

Види страховок

Найчастіше у страхових компаніях є типові варіанти страхових договорів, які підходять більшості простих клієнтів. До такого типового договору, за бажання, клієнт може щось додати. За такого змішаного варіанта страхування клієнт сам вибирає список страхових випадків, термін дії страховки, розмір виплат. На підставі зробленого вибору страхова компанія розраховує суму щомісячного платежу, яку має вносити клієнт.

Зверніть увагу, що як страховий випадок компанія не приймає випадки суїциду. Однак є один виняток – це договір зі страхування кредиту. Головна відмінність такого варіанта страховки полягає в тому, що у разі настання страхового випадку страховку отримує кредитно-фінансова організація, у якої клієнт оформив кредит. Наприклад, в обов'язковому порядку таким чином страхуються іпотечні кредити, які видаються на тривалий термін і на великі суми.

Найбільш популярним видом страхування є накопичувальна страховка, яка дає можливість не тільки отримати страхову виплату внаслідок настання страхового випадку, але й накопичити велику суму грошей, якщо страховий випадок не настане.
Останнім часом все більш популярною стає програма пенсійного страхування, такий страховий договір багато в чому схожий на накопичувальну страховку, але діє до моменту виходу клієнта на пенсію. Тому договір пенсійного страхування вигідно укладати, якщо до пенсії залишається 5-7 років або більше.

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