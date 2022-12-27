Какие бывают страховки от несчастного случая

Что такое несчастный случай

Если говорить о несчастном случае, как об элементе страхового договора, то можно сказать, что несчастный случай, с точки зрения страховой компании, - это случайное событие, ограниченное во времени его наступления, которое повлекло временную или постоянную потерю трудоспособности клиента или стало причиной его смерти.

При этом, в страховом договоре часто оговариваются конкретные виды несчастных случаев: бытовая травма, отравление (растениями, ядовитыми веществами, лекарственными препаратами), утопление, асфиксия, укусы животных и насекомых, заболевание энцефалитом, малярией, ботулизмом, ожоги, поражения молнией или электрическим током, обморожение и проч.

Если в страховом договоре прописан конкретный вид (виды) несчастного случая, то страховка будет выплачена клиенту или его родственникам лишь только в том случае, если потеря здоровья или смерть наступила в результате именно этого несчастного случая. Например, если в страховке в качестве страхового случая указано пищевое отравление, то потеря здоровья вследствие укуса змеи не будет являться поводом к выплате страховки.

Поэтому, оформляя страхование жизни, необходимо очень внимательно, тщательно и взвешенно подходить к выбору страхового случая. Как правило, под страховой случай включают либо наиболее общие и часто встречающиеся случаи потери здоровья (например, бытовая травма), либо случаи, связанные со спецификой профессии или деятельности клиента. Например, известный автогонщик «Формулы-1» в свое время застраховал большие пальцы своих рук, причем, на очень большую сумму. Логика здесь понятна – без больших пальцев рук автогонщик «Формулы-1» попросту не сможет управлять болидом и будет вынужден досрочно завершить свою карьеру, соответственно, лишится основного источника дохода.

Виды страховок

Зачастую в страховых компаниях уже имеются типовые варианты страховых договоров, которые подходят для большинства простых клиентов. В такой типовой договор, при желании, клиент может что-то добавить. При таком смешанном варианте страхования клиент сам выбирает список страховых случаев, срок действия страховки, размер выплат. На основании сделанного выбора страховая компания рассчитывает сумму ежемесячного платежа, которую должен будет вносить клиент.

Обратите внимание, что в качестве страхового случая компания не принимает случаи суицида. Однако, есть одно исключение – это договор по страхованию кредита. Главное отличие такого варианта страховки заключается в том, что в случае наступления страхового случая страховку получает кредитно-финансовая организация, в который клиент оформил кредит. Например, в обязательном порядке, таким образом, страхуются ипотечные кредиты, которые выдаются на длительный срок и на большие суммы.

Наиболее популярным видом страхования является накопительная страховка, которая дает возможность не только получить страховую выплату в результате наступления страхового случая, но и накопить большую сумму денег, если страховой случай не наступит.

В последнее время все более популярной становится программа пенсионного страхования, такой страховой договор во многом схож с накопительной страховкой, но действует до момента выхода клиента на пенсию. Поэтому, договор пенсионного страхования выгодно заключать, если до пенсии остается 5-7 лет или больше.