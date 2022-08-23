Яхта російського олігарха коштує менше: Подоляк підрахував, скільки Україні потрібно HIMARS

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"Вартість однієї системи HIMARS – 4 млн доларів. Вартість 50 систем – 200 млн доларів + боєприпаси. Ціна досягнення паритету вогню й ефективного руйнування логістики російської армії менша, ніж… однієї яхти ru-олігарха. Це точно не "всі гроші світу", але це те, що повністю змінило б перебіг цієї війни", – написав Подоляк.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що для успішного контрнаступу Україні потрібно приблизно 100 систем HIMARS.