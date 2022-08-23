Яхта російського олігарха коштує менше: Подоляк підрахував, скільки Україні потрібно HIMARS
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що 50 систем HIMARS, які потрібні Україні для перемоги над росією, коштують менше, ніж одна яхта російського олігарха. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Подоляка.
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"Вартість однієї системи HIMARS – 4 млн доларів. Вартість 50 систем – 200 млн доларів + боєприпаси. Ціна досягнення паритету вогню й ефективного руйнування логістики російської армії менша, ніж… однієї яхти ru-олігарха. Це точно не "всі гроші світу", але це те, що повністю змінило б перебіг цієї війни", – написав Подоляк.
Нагадаємо
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що для успішного контрнаступу Україні потрібно приблизно 100 систем HIMARS.