Яхта российского олигарха стоит меньше: Подоляк подсчитал, сколько Украине нужно HIMARS

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"Стоимость одной системы HIMARS – 4 млн долларов. Стоимость 50 систем – 200 млн долларов + боеприпасы. Цена достижения паритета огня и эффективного разрушения логистики российской армии меньше, чем… одной яхты ru-олигарха. Это точно не "все деньги мира", но это то, что полностью изменило бы ход этой войны", – написал Подоляк.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что для успешного контрнаступления Украине нужно около 100 систем HIMARS.