Яхта российского олигарха стоит меньше: Подоляк подсчитал, сколько Украине нужно HIMARS
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что 50 систем HIMARS, которые нужны Украине для победы над россией, стоят меньше, чем одна яхта российского олигарха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.
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"Стоимость одной системы HIMARS – 4 млн долларов. Стоимость 50 систем – 200 млн долларов + боеприпасы. Цена достижения паритета огня и эффективного разрушения логистики российской армии меньше, чем… одной яхты ru-олигарха. Это точно не "все деньги мира", но это то, что полностью изменило бы ход этой войны", – написал Подоляк.
Напомним
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что для успешного контрнаступления Украине нужно около 100 систем HIMARS.