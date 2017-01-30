Яке житло можна купити за 14 -15 тис. дол.: огляд квартир в столиці та передмісті
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Незважаючи на значне здешевлення квадратного метра в столиці, розрив цін між квартирою в Києві і передмісті залишається суттєвим, повідомляє УНН.
Згідно з даними Domik.ua за 14 тис. дол. США в столиці можна придбати квартиру з житлоплощею в 13 кв.м в Караваєвих дачах Солом’янського району. Квартира розташована в колишньому гуртожитку на 3 поверсі. Тип будинку — “стара цегла”.
Майбутнім власникам доведеться миритися з ванною кімнатою на дві квартири, стан якої потребує ремонту, балкон відсутній, немає лічильників на воду.
Об’єкт розташований не близько до метро, але поруч зупиняється міська електричка, на якій за 10 хвилин можна дістатися до головного залізничного вокзалу міста. Також курсують маршрутні таксі до метрополітену.
За ці ж гроші можна придбати квартиру в новобудові Броварів. Зокрема, один з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia пропонує за такою ж ціною квартиру, загальною площею 38,31 квадратних метрів.
Квартира оснащена двоконтурним газовим котлом, лічильниками води, електроенергії та газу. В будинки подаватиметься артезіанська вода, яка не потребує додаткового очищення.
Сам житловий комплекс передбачає будівництво 100 житлових будинків і розвинену інфраструктуру, включаючи транспортну розв’язку і парк з озером. За інформацією забудовника, до центру Києва можна буде дістатися за 20 хв.
Перша черга житлового комплексу здається в експлуатацію в цьому році. Для ознайомлення з ходом будівництва, на сайт ЖК виведено онлайн-трансляцію.