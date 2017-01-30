Какое жилье можно купить за 14 -15 тыс. долл .: обзор квартир в столице и пригороде

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Киев • УНН

 • 7896 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Несмотря на значительное удешевление квадратного метра в столице, разрыв цен между квартирой в Киеве и пригороде остается существенным, сообщает УНН.

Согласно данным Domik.ua за 14 тыс. долл. США в столице можно приобрести квартиру с жилплощадью в 13 кв.м в Караваевых дачах Соломенского района. Квартира расположена в бывшем общежитии на 3 этаже. Тип дома - "старый кирпич".

Будущим владельцам придется мириться с ванной комнатой на две квартиры, состояние которой требует ремонта, балкон отсутствует, нет счетчиков на воду.

Объект расположен не близко к метро, ​​но рядом останавливается городская электричка, на которой за 10 минут можно добраться до главного железнодорожного вокзала города. Также курсируют маршрутные такси до метрополитена.

За эти же деньги можно приобрести квартиру в новостройке Броваров. В частности, один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia предлагает по такой же цене квартиру, общей площадью 38,31 квадратных метров.

Квартира оснащена двухконтурным газовым котлом, счетчиками воды, электроэнергии и газа. В дома будет подаваться артезианская вода, которая не требует дополнительной очистки.

Сам жилой комплекс предусматривает строительство 100 жилых домов и развитую инфраструктуру, включая транспортную развязку и парк с озером. По информации застройщика, до центра Киева можно будет добраться за 20 мин.

Первая очередь жилого комплекса сдается в эксплуатацию в этом году. Для ознакомления с ходом строительства на сайт ЖК выведено онлайн-трансляцию .

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