Якби ви могли бачити, що відбувається, ви б не підтримали війну путіна: Борис Джонсон звернувся до росіян

Цитата

"Російський народ заслуговує на правду, ви заслуговуєте на факти", — сказав Джонсон, частково кажучи російською, у своєму повідомленні, опублікованому в Twitter.

"Звірства, здійснені російськими військами в Бучі, Ірпені та інших місцях України, жахнули світ... Повідомлення настільки шокують, настільки огидні, що не дивно, що ваш уряд намагається приховати їх від вас. Ваш президент знає, що якби ви могли бачити, що відбувається, ви не підтримали б його війну".

Деталі

Джонсон закликав росіян використовувати підключення до віртуальної приватної мережі (VPN), щоб вони могли отримати доступ до незалежної інформації про війну, щоб дізнатися про неї.

"А коли ви дізнаєтесь правду, поділіться нею. Відповідальні будуть притягнуті до відповідальності. І історія запам'ятає тих, хто дивився в інший бік", — сказав він, додавши російською мовою: "Ваш президент звинувачується у скоєнні військових злочинів. Але я не можу повірити, що він діє від вашого імені".

To the Russian people, look at what is being done in your name.



You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022

Доповнення

Президент США Джо Байден назвав президента путіна "військовим злочинцем" після жахливих знахідок у Бучі, а Сполучені Штати заявили, що прагнутимуть порушити справу про військові злочини проти російського лідера.

Сполучені Штати та європейські країни, зокрема Велика Британія, звинуватили Московію у військових злочинах після публікації на минулих вихідних зображень загибелі мирних жителів та масових поховань в українському місті Буча під Києвом.