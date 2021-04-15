Якби не пандемія, то Україна залишилася б без лікарів-інфекціоністів - Голубовська

Цитата

“Я всі ці п’ять років говорила, що не можна руйнувати реформами вертикаль протиінфекційного захисту. На сьогодні ця система повністю в Україні розбалансована, як була, так і залишилася. І децентралізувати нашу з вами біобезпеку, віддати, як ви говорите, на регіони, так ви мене вибачте це те ж саме, що децентралізувати СБУ”, - розповіла Голубовська.

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За її словами, Україна занурена в повний управлінський хаос.

“Тут повинна бути чітка вертикаль, чітке підпорядкування ... Якби не пандемія COVID-19 у нас би не було ... інфекціоністів ... За цей рік дуже багато зроблено. Інфекційні стаціонари хоч якесь фінансування отримали”, - сказала Голубовська.

Доповнення

Голубовська закликала владу повернути вертикаль санітарно-епідеміологічної служби.

Голубовська розповіла, що в Україні п’ять років не набирають студентів до вищих навчальних закладів за спеціальністю “епідеміологія”, і в 2020 році теж не набрали.

Голубовська зазначила, що інфекційні стаціонари вижили завдяки епідемії коронавірусу.