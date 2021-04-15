Если бы не пандемия, то Украина осталась бы без врачей-инфекционистов – Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Если бы не пандемия COVID-19, Украина осталась бы без врачей-инфекционистов. Об этом рассказала заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская в эфире телеканала "НАШ", передает корреспондент УНН.
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“Я все эти пять лет говорила, что нельзя разрушать реформами вертикаль противоинфекционной защиты. На сегодняшний день эта система полностью в Украине разбалансирована, как была, так и осталась. И децентрализовать нашу с вами биобезопасность, отдать как вы говорите на регионы, так вы меня извините это то же самое, что децентрализовать СБУ”, — рассказала Голубовская.
Детали
По ее словам, Украина погружена в полный управленческий хаос.
“Здесь должна быть чёткая вертикаль, чёткое подчинение... Если бы не пандемия COVID-19 у нас бы не было...инфекционистов... За этот год очень много сделано. Инфекционные стационары хоть какое-то финансирование получили”, — сказала Голубовская.
Дополнение
Голубовская призывала власти вернуть вертикаль санитарно-эпидемиологической службы.
Голубовская рассказала, что в Украине пять лет не набирают студентов в высшие учебные заведения по специальности “эпидемиология”, и в 2020 году тоже не набрали.
Голубовская отметила, что инфекционные стационары выжили благодаря эпидемии коронавируса.