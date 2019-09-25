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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Як Зеленський Трампа до імпічменту довів - огляд соцмереж

Київ • УНН

 • 11283 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Напередодні ввечері Палата представників Конгресу США розпочала процедуру імпічменту президента Дональда Трампа через скандал з телефонною розмовою Трампа та президента України Володимира Зеленського. До ранку сьогоднішнього дня українські соцмережі просто вибухнули з приводу “потужної влади” президента України на таку сильну країну як США. УНН вирішив поділитися найцікавішими коментарями з цього приводу.

Як Зеленський Трампа до імпічменту довів - огляд соцмереж

Основний меседж користувачів соцмереж у тому, що країна з економікою, що розвивається вже диктує “правила гри” для одної з країн-лідерів. Тобто, на думку юзерів Зеленський став причиною початку імпічменту Трампа, але не саме як учасник скандалу, а наче Володимир Олександрович має політичний вплив на США.

Дехто вважає, що таку “суперсилу” Зеленського треба направити в корисне русло.

А ще користувачі соцмереж дають раду, щоб вам не оголосили імпічмент, а також дають “сирі” прогнози щодо того, чи станеться імпічмент Трампу. У цілому в українських соцмережах цю новину коментують з нотками іронії — ніколи ще президент України не був однією з головних причин для можливого імпічменту президента США.

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