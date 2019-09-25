Как Зеленский Трампа к импичменту довел - обзор соцсетей

Основной месседж пользователей соцсетей в том, что страна с развивающейся экономикой уже диктует “правила игры” для одной из стран-лидеров. То есть, по мнению пользователей Зеленский стал причиной начала импичмента Трампа, но не именно как участник скандала, а как-будто Владимир Александрович имеет политическое влияние на США.

Некоторые считают, что такую “суперсилу” Зеленского надо направить в полезное русло.

А еще пользователи соцсетей справляются, чтобы вам не объявили импичмент, а также дают “сырые” прогнозы относительно того, произойдет импичмент Трампу. В целом в украинских соцсетях эту новость комментируют с нотками иронии — никогда еще президент Украины не был одной из главных причин для возможного импичмента президента США.