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Как Зеленский Трампа к импичменту довел - обзор соцсетей

Киев • УНН

 • 11283 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Накануне вечером Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента Дональда Трампа из-за скандала с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. К утру сегодняшнего дня украинские соцсети просто взорвались по поводу “мощной власти” президента Украины на такую сильную страну как США. УНН решил поделиться интересными комментариями по этому поводу.

Как Зеленский Трампа к импичменту довел - обзор соцсетей

Основной месседж пользователей соцсетей в том, что страна с развивающейся экономикой уже диктует “правила игры” для одной из стран-лидеров. То есть, по мнению пользователей Зеленский стал причиной начала импичмента Трампа, но не именно как участник скандала, а как-будто Владимир Александрович имеет политическое влияние на США.

Некоторые считают, что такую “суперсилу” Зеленского надо направить в полезное русло.

А еще пользователи соцсетей справляются, чтобы вам не объявили импичмент, а также дают “сырые” прогнозы относительно того, произойдет импичмент Трампу. В целом в украинских соцсетях эту новость комментируют с нотками иронии — никогда еще президент Украины не был одной из главных причин для возможного импичмента президента США.

Украинские Национальные Новости

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