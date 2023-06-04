Як заспокоїтися під час панічної атаки: поради МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я нагадали про основні ознаки панічного розладу, та дали поради, як собі допомогти, повідомляє УНН.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, приблизно 264 млн людей у всьому світі — що складає 3,6% населення планети — мають панічні розлади.
Симптомами панічного розладу можуть бути:
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- прискорене серцебиття,
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- біль у грудях та інші симптоми, схожі на серцевий напад,
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- надмірне потовиділення,
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- тремтіння, озноб або припливи жару,
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- задишка та відчуття задухи,
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- нудота та/або біль у животі,
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- запаморочення,
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- почуття нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);
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- страх втратити контроль, «збожеволіти» чи померти;
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- окремі специфічні симптоми.
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Як допомогти собі під час панічної атаки?
Під час панічної атаки дуже важливо спробувати концентруватися на поточному моменті й ситуації всіма видами почуттів, «заземлитися». Головний прийом — поставити ступні на підлогу (це допоможе відчути опору).
Однією з найпопулярніших технік є техніка «5–4–3–2–1». Назвіть:
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- 5 речей, які ви бачите (наприклад, ваші руки, стіл, небо).
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- 4 речі, які ви відчуваєте фізично (наприклад, тверда поверхня під ногами, одяг на тілі тощо).
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- 3 речі, які ви чуєте (наприклад, спів пташок, звук машин, музика).
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- 2 речі, які ви відчуваєте на нюх (наприклад, кава, опале листя, парфум).
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- 1 річ, яку ви можете відчути на смак (м’ятна гумка, чай тощо).
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