Як заспокоїтися під час панічної атаки: поради МОЗ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, приблизно 264 млн людей у всьому світі — що складає 3,6% населення планети — мають панічні розлади.

Симптомами панічного розладу можуть бути:



прискорене серцебиття,



біль у грудях та інші симптоми, схожі на серцевий напад,



надмірне потовиділення,



тремтіння, озноб або припливи жару,



задишка та відчуття задухи,



нудота та/або біль у животі,



запаморочення,



почуття нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);



страх втратити контроль, «збожеволіти» чи померти;



окремі специфічні симптоми.



Як допомогти собі під час панічної атаки?

Під час панічної атаки дуже важливо спробувати концентруватися на поточному моменті й ситуації всіма видами почуттів, «заземлитися». Головний прийом — поставити ступні на підлогу (це допоможе відчути опору).

Однією з найпопулярніших технік є техніка «5–4–3–2–1». Назвіть: