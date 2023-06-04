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Як заспокоїтися під час панічної атаки: поради МОЗ

Київ • УНН

 • 876727 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я нагадали про основні ознаки панічного розладу, та дали поради, як собі допомогти, повідомляє УНН.

Як заспокоїтися під час панічної атаки: поради МОЗ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, приблизно 264 млн людей у всьому світі — що складає 3,6% населення планети — мають панічні розлади.

Симптомами панічного розладу можуть бути:

  • прискорене серцебиття,
  • біль у грудях та інші симптоми, схожі на серцевий напад,
  • надмірне потовиділення,
  • тремтіння, озноб або припливи жару,
  • задишка та відчуття задухи,
  • нудота та/або біль у животі,
  • запаморочення,
  • почуття нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);
  • страх втратити контроль, «збожеволіти» чи померти;
  • окремі специфічні симптоми.

Як допомогти собі під час панічної атаки?

Під час панічної атаки дуже важливо спробувати концентруватися на поточному моменті й ситуації всіма видами почуттів, «заземлитися». Головний прийом — поставити ступні на підлогу (це допоможе відчути опору).

Однією з найпопулярніших технік є техніка «5–4–3–2–1». Назвіть:

  • 5 речей, які ви бачите (наприклад, ваші руки, стіл, небо).
  • 4 речі, які ви відчуваєте фізично (наприклад, тверда поверхня під ногами, одяг на тілі тощо).
  • 3 речі, які ви чуєте (наприклад, спів пташок, звук машин, музика).
  • 2 речі, які ви відчуваєте на нюх (наприклад, кава, опале листя, парфум).
  • 1 річ, яку ви можете відчути на смак (м’ятна гумка, чай тощо).
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