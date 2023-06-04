Как успокоиться во время панической атаки: советы Минздрава

По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 264 млн человек во всем мире — что составляет 3,6% населения планеты — имеют панические расстройства.

Симптомами панического расстройства могут быть:



учащенное сердцебиение,



боль в груди и другие симптомы, похожие на сердечный приступ,



чрезмерное потоотделение,



дрожь, озноб или приливы жара,



одышка и ощущение удушья,



тошнота и/или боль в животе,



головокружение,



чувство нереальности происходящего с вами (обезличивание или дереализация);



страх потерять контроль, «сойти с ума» или умереть;



отдельные специфические симптомы.



Как помочь себе во время панической атаки?

Во время панической атаки очень важно попытаться концентрироваться на текущем моменте и ситуации всеми видами чувств, «заземлиться». Главный прием — поставить ступни на пол (это поможет почувствовать опору).

Одной из самых популярных техник является техника «5–4–3–2–1». Назовите: