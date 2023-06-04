Как успокоиться во время панической атаки: советы Минздрава
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Министерстве здравоохранения напомнили об основных признаках панического расстройства, и дали советы, как себе помочь, сообщает УНН.
По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 264 млн человек во всем мире — что составляет 3,6% населения планеты — имеют панические расстройства.
Симптомами панического расстройства могут быть:
-
- учащенное сердцебиение,
-
- боль в груди и другие симптомы, похожие на сердечный приступ,
-
- чрезмерное потоотделение,
-
- дрожь, озноб или приливы жара,
-
- одышка и ощущение удушья,
-
- тошнота и/или боль в животе,
-
- головокружение,
-
- чувство нереальности происходящего с вами (обезличивание или дереализация);
-
- страх потерять контроль, «сойти с ума» или умереть;
-
- отдельные специфические симптомы.
-
Как помочь себе во время панической атаки?
Во время панической атаки очень важно попытаться концентрироваться на текущем моменте и ситуации всеми видами чувств, «заземлиться». Главный прием — поставить ступни на пол (это поможет почувствовать опору).
Одной из самых популярных техник является техника «5–4–3–2–1». Назовите:
-
- 5 вещей, которые вы видите (например, ваши руки, стол, небо).
-
- 4 вещи, которые вы чувствуете физически (например, твердая поверхность под ногами, одежда на теле и т. д.).
-
- 3 вещи, которые вы слышите (например, пение птиц, звук машин, музыка).
-
- 2 вещи, которые вы чувствуете на обоняние (например, кофе, опавшие листья, духи).
-
- 1 вещь, которую вы можете почувствовать на вкус (м’мятная резинка, чай и т. д.).
-