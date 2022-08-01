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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 39117 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Як захистити телефон від спецслужб рф: кіберполіція дала поради

Як захистити телефон від спецслужб рф: кіберполіція дала поради

Київ • УНН

 • 20566 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Кіберполіція попереджає про небезпеку використання мобільних застосунків, розроблених спецслужбами рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram МВС.

Цитата

"Через ворожі застосунки ворог у формі гри отримує від користувачів інформацію про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам. Насамперед, користувача має насторожити, якщо у додатку пропонується здійснювати фотофіксацію місцевості, ділитися геолокацією чи нанести "малюнок" на асфальті", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Для безпечного користування онлайн-застосунками кіберполіція рекомендує:

• завантажувати їх лише з офіційних джерел– App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та ін;

• перевірити усі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, відгуки користувачів.

Доповнення 

Кіберполіція викрила жителя Запоріжжя, який займався розробкою ресурсів для трансляції заборонених проросійських телеканалів. 

Українські Національні Новини

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