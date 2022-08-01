Як захистити телефон від спецслужб рф: кіберполіція дала поради

Цитата



"Через ворожі застосунки ворог у формі гри отримує від користувачів інформацію про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам. Насамперед, користувача має насторожити, якщо у додатку пропонується здійснювати фотофіксацію місцевості, ділитися геолокацією чи нанести "малюнок" на асфальті", - ідеться у повідомленні.



Деталі



Для безпечного користування онлайн-застосунками кіберполіція рекомендує:

• завантажувати їх лише з офіційних джерел– App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та ін;

• перевірити усі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, відгуки користувачів.

Доповнення

Кіберполіція викрила жителя Запоріжжя, який займався розробкою ресурсів для трансляції заборонених проросійських телеканалів.