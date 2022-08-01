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Как защитить телефон от спецслужб рф: киберполиция дала советы

Киев • УНН

 • 20563 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Киберполиция предупреждает об опасности использования мобильных приложений, разработанных спецслужбами рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram МВД.

Цитата

"Через вражеские приложения враг в форме игры получает от пользователей информацию о расположении военных объектов, критической инфраструктуры или склоняет граждан бессознательно помогать оккупантам. Прежде всего, пользователя должно насторожить, если в приложении предлагается производить фотофиксацию местности, делиться геолокацией или нанести "рисунок" на асфальте", - говорится в сообщении.

Детали

Для безопасного использования онлайн-приложений киберполиция рекомендует:

• загружать их только из официальных источников – App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery и т.д;

• проверить все доступные данные, такие как информация о разработчиках, доступы, которые приложение требует при установке, отзывы пользователей.

Дополнение 

Киберполиция разоблачила жителя Запорожья, который занимался разработкой ресурсов для трансляции запрещенных пророссийских телеканалов. 

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