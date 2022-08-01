Как защитить телефон от спецслужб рф: киберполиция дала советы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Киберполиция предупреждает об опасности использования мобильных приложений, разработанных спецслужбами рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram МВД.
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"Через вражеские приложения враг в форме игры получает от пользователей информацию о расположении военных объектов, критической инфраструктуры или склоняет граждан бессознательно помогать оккупантам. Прежде всего, пользователя должно насторожить, если в приложении предлагается производить фотофиксацию местности, делиться геолокацией или нанести "рисунок" на асфальте", - говорится в сообщении.
Детали
Для безопасного использования онлайн-приложений киберполиция рекомендует:
• загружать их только из официальных источников – App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery и т.д;
• проверить все доступные данные, такие как информация о разработчиках, доступы, которые приложение требует при установке, отзывы пользователей.
Дополнение
Киберполиция разоблачила жителя Запорожья, который занимался разработкой ресурсов для трансляции запрещенных пророссийских телеканалов.