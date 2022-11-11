Як віялові відключення впливають на оренду житла в Києві - розповів ріелтор

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«Перші два місяці з початку війни ціни на квартири просіли на 30-35% в гривневому еквіваленті від тих, що були в лютому. Потім почалося вирівнювання, і наразі ціни, майже як довоєнні. При цьому попит останній місяць просів на фоні того, що було у вересні. У кінці серпня та у вересні було багато охочих, багато хто повернувся, багато переселенців, які почали активно дивитися квартири. Найбільший попит був на бюджетні квартири до 15 тисяч гривень – приблизно 70%. Останній місяць є проблема, тому що як тільки починаються ракетні атаки по Києву, відразу ринок починає сповільнюватися, попиту майже немає. Зараз це потроху відновлюється», – розповів Маковецький.

Деталі

Ріелтор додав, що з вересня спостерігається популярність оренди заміського житла.

«Під час віялових відключень електроенергії люди думають над автономністю, тому все частіше орендують будинок. З початку вересня попит зріс приблизно на 20-30%, і кожного дня ринок розжимається, адже скоро зима. Окрім того, вплинув інфопривід, коли Кличко повідомив про можливу евакуацію. Подібне було з початком ковіду. Перші пів року люди розбирали об’єкти для купівлі та оренди», – зазначив Маковецький.

Найбільшою популярністю користуються невеликі будинки площею 100-200 кв. метрів, щоб не опалювати зайвий простір. Частіше розглядаються варіанти з декількома джерелами живлення. Тобто, коли, наприклад, окрім газового котла є твердопаливний котел. Також попитом користується житло зі скважиною, аби не залежати від централізованого водопостачання. Популярніше житло, де пропонується генератор. Проте, навіть якщо у власника його немає, орендарі самі його купують.

«Ціни з початком війни просіли приблизно на 30%. Багато орендарів повиїжджали, багато хто почав здавати свої будинки. Але зараз, чим більший попит, тим більше вони будуть зростати. З вересня попит повертається, і ціни збільшилися приблизно на 15-20% в гривневому еквіваленті і продовжують рости», – розповів ріелтор.

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