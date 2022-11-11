Як віялові відключення впливають на оренду житла в Києві - розповів ріелтор

ukru
НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
Ексклюзив
07:46 • 37289 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 141217 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 127730 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 160064 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 186502 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 221463 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 223368 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 449510 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 232192 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 197740 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 112202 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 114467 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 104750 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 113562 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 37677 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 141219 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 449512 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 403034 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 612356 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 736512 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 17391 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 35131 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 100223 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 135504 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 219055 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Як віялові відключення впливають на оренду житла в Києві - розповів ріелтор

Як віялові відключення впливають на оренду житла в Києві - розповів ріелтор

Київ • УНН

 • 482493 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Зараз у Києві найбільшою популярністю користується оренда квартир до 15 тисяч гривень. Але з віяловими відключеннями зріс попит на заміське житло з декількома джерелами живлення. Про це в коментарі УНН розповів ріелтор Богдан Маковецький.

Цитата

«Перші два місяці з початку війни ціни на квартири просіли на 30-35% в гривневому еквіваленті від тих, що були в лютому. Потім почалося вирівнювання, і наразі ціни, майже як довоєнні. При цьому попит останній місяць просів на фоні того, що було у вересні. У кінці серпня та у вересні було багато охочих, багато хто повернувся, багато переселенців, які почали активно дивитися квартири. Найбільший попит був на бюджетні квартири до 15 тисяч гривень – приблизно 70%. Останній місяць є проблема, тому що як тільки починаються ракетні атаки по Києву, відразу ринок починає сповільнюватися, попиту майже немає. Зараз це потроху відновлюється», – розповів Маковецький.

Деталі

Ріелтор додав, що з вересня спостерігається популярність оренди заміського житла.

«Під час віялових відключень електроенергії люди думають над автономністю, тому все частіше орендують будинок. З початку вересня попит зріс приблизно на 20-30%, і кожного дня ринок розжимається, адже скоро зима. Окрім того, вплинув інфопривід, коли Кличко повідомив про можливу евакуацію. Подібне було з початком ковіду. Перші пів року люди розбирали об’єкти для купівлі та оренди», – зазначив Маковецький.

Найбільшою популярністю користуються невеликі будинки площею 100-200 кв. метрів, щоб не опалювати зайвий простір. Частіше розглядаються варіанти з декількома джерелами живлення. Тобто, коли, наприклад, окрім газового котла є твердопаливний котел. Також попитом користується житло зі скважиною, аби не залежати від централізованого водопостачання. Популярніше житло, де пропонується генератор. Проте, навіть якщо у власника його немає, орендарі самі його купують.

«Ціни з початком війни просіли приблизно на 30%. Багато орендарів повиїжджали, багато хто почав здавати свої будинки. Але зараз, чим більший попит, тим більше вони будуть зростати. З вересня попит повертається, і ціни збільшилися приблизно на 15-20% в гривневому еквіваленті і продовжують рости», – розповів ріелтор.

Нагадаємо

З приводу оренди житла в Польщі розповіли, які існують головні та другорядні критерії вибору, скільки коштує оренда, які особливості договору оренди і акту передачі-прийому житла.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаЕкономіка
Bitcoin
$83,466.40
Золото
$3,155.56
Tesla
$258.01
Brent
$74.50
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.70
Ethereum
$1,854.05