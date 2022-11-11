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Как веерные отключения влияют на аренду жилья в Киеве - рассказал риэлтор

Как веерные отключения влияют на аренду жилья в Киеве - рассказал риэлтор

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сейчас в Киеве наибольшей популярностью пользуется аренда квартир до 15 тысяч гривен. Но с веерными отключениями вырос спрос на загородное жилье с несколькими источниками питания. Об этом в комментарии УНН рассказал риэлтор Богдан Маковецкий.

Цитата

«Первые два месяца с начала войны цены на квартиры просели на 30-35% в гривневом эквиваленте от тех, что были в феврале. Потом началось выравнивание, и сейчас цены, почти как довоенные. При этом спрос в последний месяц просел на фоне того, что было в сентябре. В конце августа и в сентябре было много желающих, многие вернулись, много переселенцов, которые начали активно смотреть квартиры. Наибольший спрос был на бюджетные квартиры до 15 тысяч гривен, приблизительно 70%. Последний месяц есть проблема, потому что как только начинаются ракетные атаки по Киеву, сразу рынок начинает замедляться, спроса почти нет. Сейчас это понемногу восстанавливается», – рассказал Маковецкий.

Детали

Риэлтор добавил, что с сентября наблюдается популярность аренды загородного жилья.

«Во время веерных отключений электроэнергии люди думают над автономностью, поэтому все чаще арендуют дом. С начала сентября спрос вырос примерно на 20-30%, и каждый день рынок расжимается, ведь скоро зима. Кроме того, повлиял инфоповод, когда Кличко сообщил о возможной эвакуации. Подобное было с началом ковида. Первые полгода люди разбирали объекты для покупки и аренды», – отметил Маковецкий.

Наибольшей популярностью пользуются небольшие дома площадью 100–200 кв. метров, чтобы не отапливать лишнее пространство. Чаще рассматриваются варианты с несколькими источниками питания. То есть когда, например, кроме газового котла есть твердотопливный котел. Также спросом пользуется жилье со скважиной, чтобы не зависеть от централизованного водоснабжения. Популярнее жилье, где предлагается генератор. Однако даже если у владельца его нет, арендаторы сами его покупают.

«Цены с началом войны просели примерно на 30%. Многие арендаторы выехали, многие начали сдавать свои дома. Но сейчас, чем больше спрос, тем больше они будут расти. С сентября спрос возвращается, и цены увеличились примерно на 15-20% в гривневом эквиваленте и продолжают расти», – рассказал риэлтор.

Напомним

По поводу аренды жилья в Польше рассказали, какие существуют главные и второстепенные критерии выбора, сколько стоит аренда, каковы особенности договора аренды и акта передачи-приема жилья.

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