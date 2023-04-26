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Як у застосунку Укрзалізниці придбати перевізний документ на тварин – інструкція

Як у застосунку Укрзалізниці придбати перевізний документ на тварин – інструкція

Київ • УНН

 • 1241587 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Укрзалізниці опублікували покрокову інструкцію - як у застосунку купити квиток на домашнього улюленця, та які документи необхідні для подорожі з тваринами, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що вартість квитка на домашнього улюбленця - така сама, як і вартість квитка на багаж, документ зручно купувати в застосунку разом з придбанням квитків для себе.

"Якщо ви раптом забули придбати одразу - не хвилюйтесь, із черговим оновленням застосунку ми дали можливість докупити цей перевізний документ до вже придбаного квитка, не звертаючись для цього в касу", - написали в Укрзалізниці.

Що необхідно, аби правильно організувати поїздку разом з домашніми улюбленцями:

1. По території України:
- узяти із собою ветеринарний документ;
- купити квиток на улюбленця, тварину до 45 см в холці розмістити в контейнері-переносці на руках або на місці для ручної поклажі;
- великих собак (вище 45 см в холці) можна перевозити тільки за умови викупу всіх місць в купе, в наморднику та з повідком (додатково треба купити також квиток на улюбленця).

2. Базові правила для виїзду за кордон (Польша, Чехія, Словаччина, Молдова)
- обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;
- потрібно мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;
- дрібних тварин можна перевозити у всіх поїздах без викупу місць;
- великі собаки перевозяться у наморднику на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе.

3. Базові правила для виїзду за кордон (Угорщина, Австрія, Румунія)
- обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;
- треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;
- дрібні кімнатні тварини можуть подорожувати з власниками в контейнері-переносці (треба купувати тварині окремий квиток);
- великих тварин або тварин без контейнера-переноски можна перевозити тільки в наморднику та на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе (купувати тварині окремий квиток при цьому все одно потрібно).

Додатково

Залежно від держави для вʼїзду з України з твариною відповідно можуть вимагатись наявність мікрочипу у домашнього улюбленця, діюча вакцинація від сказу, актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу, документ, що тварина не представляє племінної цінності, сертифікат відповідності контейнеру для тварини стандартам IATA, свідоцтво ВЕТ-1 та інші документи. Перелік є за посиланням.

При плануванні поїздок з тваринами за кордон можна звернутись напряму до Держпродспоживслужби за уточненнями та повним переліком актуальних документів, необхідних для вʼїзду з України в бажану країну та повернення додому.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Укрзалізниці розповіли про нові зміни у правилах перевезень пасажирів

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