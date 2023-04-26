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Как в приложении Укрзализныци приобрести перевозочный документ на животных - инструкция

Как в приложении Укрзализныци приобрести перевозочный документ на животных - инструкция

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Укрзализныце опубликовали пошаговую инструкцию - как в приложении купить билет на домашнего пассажира, и какие документы необходимы для путешествия с животными, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что стоимость билета на домашнего любимца - такая же, как и стоимость билета на багаж, документ удобно покупать в приложении вместе с приобретением билетов для себя.

"Если вы вдруг забыли приобрести сразу - не волнуйтесь, с очередным обновлением приложения мы дали возможность докупить этот перевозочный документ к уже приобретенному билету, не обращаясь для этого в кассу", - написали в Укрзализныце.

Что необходимо, чтобы правильно организовать поездку вместе с домашними любимцами:

1. По территории Украины:
- взять с собой ветеринарный документ;
- купить билет на питомца, животное до 45 см в холке разместить в контейнере-переноске на руках или на месте для ручной клади;
- больших собак (выше 45 см в холке) можно перевозить только при условии выкупа всех мест в купе, в наморднике и с поводком (дополнительно надо купить также билет на питомца).

2. Базовые правила для выезда за границу (Польша, Чехия, Словакия, Молдова)
- обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;
- нужно иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;
- мелких животных можно перевозить во всех поездах без выкупа мест;
- большие собаки перевозятся в наморднике на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе.

3. Базовые правила для выезда за границу (Венгрия, Австрия, Румыния)
- обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;
- надо иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;
- мелкие комнатные животные могут путешествовать с владельцами в контейнере-переноске (надо покупать животному отдельный билет);
- крупных животных или животных без контейнера-переноски можно перевозить только в наморднике и на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе (покупать животному отдельный билет при этом все равно нужно).

Дополнительно

В зависимости от государства для въезда из Украины с животным соответственно могут потребоваться наличие микрочипа у домашнего любимца, действующая вакцинация от бешенства, актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства, документ, что животное не представляет племенной ценности, сертификат соответствия контейнера для животного стандартам IATA, свидетельство ВЕТ-1 и другие документы. Перечень есть по ссылке.

При планировании поездок с животными за границу можно обратиться напрямую в Госпродпотребслужбу за уточнениями и полным перечнем актуальных документов, необходимых для въезда из Украины в желаемую страну и возвращения домой.

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