Як у "Назад у майбутнє": фотограф створює мініатюри авто з фільмів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Фотограф Фелікс Ернандес створює мініатюри машин з відомих фільмів, зокрема таких як "Мисливці за привидами", "Назад у майбутнє", пише Wired, передає УНН.
Для своєї автомобільної серії фотографій Ернандес сам збирає і розмальовує мініатюри автомобілів. Потім за допомогою спеціальних технологій надає машині вигляд, ніби вона була у використанні.
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"Залежно від складності сцени, створення моделі і постановки сцени, робота над фотографією може зайняти у Ернандеса, який завжди працює один, від тижня до декількох місяців", - пише видання.
У своїй невеликій студії Ернандес знімає зображення для таких брендів як Audi, Nickelodeon і Mattel.