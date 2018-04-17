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Як у "Назад у майбутнє": фотограф створює мініатюри авто з фільмів

Київ • УНН

 • 37167 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Фотограф Фелікс Ернандес створює мініатюри машин з відомих фільмів, зокрема таких як "Мисливці за привидами", "Назад у майбутнє", пише Wired, передає УНН.

Для своєї автомобільної серії фотографій Ернандес сам збирає і розмальовує мініатюри автомобілів. Потім за допомогою спеціальних технологій надає машині вигляд, ніби вона була у використанні.

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"Залежно від складності сцени, створення моделі і постановки сцени, робота над фотографією може зайняти у Ернандеса, який завжди працює один, від тижня до декількох місяців", - пише видання.

У своїй невеликій студії Ернандес знімає зображення для таких брендів як Audi, Nickelodeon і Mattel.

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