Как в "Назад в будущее": фотограф создает миниатюры авто из фильмов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Фотограф Феликс Эрнандес создает миниатюры машин из известных фильмов, в частности таких как "Охотники за приведениями", "Назад в будущее", пишет Wired, передает УНН.
Для своей автомобильной серии фотографий Эрнандес сам собирает и разрисовывает миниатюры автомобилей. Затем с помощью специальных технологий придает машине вид, будто она была в использовании.
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"В зависимости от сложности сцены, создание модели и постановки сцены, работа над фотографией может занять у Эрнандеса, который всегда работает один, от недели до нескольких месяцев", - пишет издание.
В своей небольшой студии Эрнандес снимает изображения для таких брендов как Audi, Nickelodeon и Mattel.