Як пройти коридор затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 – 30 квітня

«Зараз в астрології важливий період затемнень, коли закладаються важливі події як у політиці, так і в житті кожного з нас. Тому, всім нам потрібно бути відповідальним. 20 квітня було сонячне затемнення, а 5 травня відбудеться місячне. Зараз ми перебуваємо в коридорі затемнень. Не поспішайте вирішувати важливі справи, починати нове, робити великі придбання, відмовтеся від планових операцій. Зосередьтеся на собі та близьких, проявляйте турботу про оточуючих. До того ж Меркурій зараз ретроградний, і всі справи йдуть повільно і з запізненням. Не варто поспішати, дратуватися від заторів на дорогах і від постійної затримки інформації. Проявляйте терпіння один до одного. Цього тижня Місяць також додаватиме великої напруги. Особливо складні дні з 26 по 28 квітня», - розповіла астролог.

ОВЕН

Овни, цей тиждень принесе вам багато клопоту у фінансовій сфері. З одного боку, будуть хороші можливості для прибутку, ви зможете отримати несподіваний подарунок або вам відкриються нові фінансові можливості. З іншого боку, можуть виникнути борги, непередбачені великі витрати. Зараз вам у жодному разі не можна фінансово ризикувати, а також не вкладайте гроші і не витрачайте великих сум. Проведіть цей тиждень якомога спокійніше, за можливості, частіше будьте на природі, на ретритах, у гармонії із собою. Підтримку ви зможете відчути від власної сім'ї та від близьких вам людей.

ТЕЛЕЦЬ

Цього тижня на вас очікує енергетично великий підйом. Але будьте обережні в другій половині тижня, особливо 27 квітня – дуже складний емоційний день, коли можна припуститися великих помилок. Не варто цього тижня приймати пропозиції, що стосуються кар'єри, входити в конфлікти з начальством, починати важливі справи. Також в особистих стосунках можливий напружений момент. Це не час для нових знайомств. Продовжуйте спокійно доробляти розпочаті вами справи. Ви отримаєте підтримку від друзів, на вихідних чудово проведете з ними час.

БЛИЗНЮКИ

Цей тиждень для вас буде дуже емоційним, а справи йтимуть хаотично. Спроби розібратися в собі ні до чого не приведуть. Постарайтеся знайти золоту середину, спокій у собі, робити все не поспішаючи. Дотримуйтеся розпорядку дня і це дисциплінуватиме вас. Ви можете відчути підтримку вашого начальства, продовжуйте спокійно займатися своїми проєктами і справами. Також, фінансово тиждень обіцяє бути прибутковим.

РАКИ

Для вас тиждень обіцяє бути дуже активним. 26 квітня постарайтеся не припуститися помилок. Не варто починати нові справи. А ось у розпочатих вами проектах і роботі може виникнути безліч непередбачених ситуацій. Постарайтеся бути спокійними, не поспішайте і не приймайте необдуманих рішень. Також цього тижня ви можете отримати допомогу друга, відчути підтримку ваших однодумців. Вам допоможе домогтися успіху в цей період планування і заняття спортом.

ЛЕВИ

Леви, вам украй важливо стежити за своїми емоціями, особливо 26-27 квітня, щоб не припуститися великих помилок. За можливості варто відійти від вирішення важливих питань. Багато конфліктних ситуацій може виникнути з вашим керівництвом, на вас можуть покласти безліч додаткових обов'язків. Вам необхідно знайти в собі гармонію, бути спокійним і ухвалювати обдумані рішення. Не варто поспішати. Заняття психологією, духовними практиками і усамітнення на природі допоможуть вам.

ДІВИ

Цього тижня ви можете всюди спізнюватися, особливо в дорозі, рейси можуть затримувати. Інформація надходитиме із затримкою, а в навчанні можуть виникнути труднощі. Усе це вас дуже дратуватиме, оскільки це не властиво вашій пунктуальній природі. Вам нічого не залишиться, як прийняти ситуацію. Максимально використовуйте цей час для відпочинку, підтягніть усі запущені справи. Підтримку ви зможете отримати від своїх партнерів по бізнесу і друзів.

ТЕРЕЗИ

Саме зараз у вас може виникнути безліч гострих ситуацій, які потребують невідкладних рішень. Особливо в питаннях податків, кредитів і боргів. У цей напружений тиждень вам варто бути максимально спокійним, не поспішати з вирішенням важливих питань. Продовжуйте спокійно виконувати свої обов'язки, просувайте розпочате. Більше приділяйте час собі і своїм близьким.

СКОРПІОН

Скорпіони, весь тиждень ви можете з'ясовувати стосунки зі своїми партнерами або другою половинкою, також гостро стоятимуть судові та юридичні питання. У будь-яких питаннях буде велика затримка. Усе залежатиме від вашої дипломатії та вміння домовитися - уникайте конфліктних ситуацій, інакше ви програєте. І не варто зараз ухвалювати важливі рішення. Проведіть час якомога більше зі своїми дітьми, проявіть любов до подружжя, займіться улюбленим хобі.

СТРІЛЕЦЬ

У вас цей тиждень пройде в метушні і у великому завантаженні на роботі. На вас звалиться багато побутових завдань. У робочих моментах можуть бути затримки документів, запізнення на роботу, конфлікти з колективом. Вам варто заспокоїться, робити все не поспішаючи і не брати на себе зайвого, інакше нервового зриву і проблем зі здоров'ям вам не уникнути. Не варто зараз робити планові операції. Приділіть більше часу рідним і порядку в домі. Вихідні пройдуть чудово, за умови повного відпочинку.

КОЗЕРІГ

Цього тижня вам доведеться багато часу приділяти власним дітям і вирішувати їхні проблеми. Також понервувати змусять любовні стосунки. Уникайте конфліктів, не починайте нових справ, приведіть до ладу всі свої розпочаті справи. Фінансово тиждень обіцяє бути вдалим. Займіться улюбленим хобі і постарайтеся якісно відпочити на вихідних.

ВОДОЛІЙ

Цього тижня на вас зваляться всі домашні справи і проблеми з родичами. Уникайте домашніх конфліктів. Що більше зусиль ви будите докладати для вирішення побутових питань, то більше буде вам здаватися, що ви нічого не встигаєте. Спокійно приведіть до ладу будинок, приділіть час собі, гармонізуйте стосунки з близькими. Матеріальні питання йтимуть успішно. Але не починайте нічого нового й уникайте важливих рішень.

РИБИ

Цей тиждень буде перевантажений інформацією, зустрічами і навчанням. При цьому все буде із запізненням і збоями. Вам не варто поспішати. Не призначайте важливих зустрічей, краще поверніться до тих людей і справ, які ви відкладали на потім. Не поспішайте на дорогах, щоб уникнути аварій. Не варто купувати автомобіль або техніку. Зараз вдалий момент приділити час собі, попрацювати над своїми планами, зустрітися з близькими родичами і закрити наболілі проблеми.