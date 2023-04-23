Как пройти коридор затмений: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 - 30 апреля

«Сейчас в астрологии важный период затмений, когда закладываются важные события как в политике, так и в жизни каждого из нас. Поэтому, всем нам нужно быть ответственным. 20 апреля было солнечное затмение, а 5 мая произойдет лунное. Сейчас мы находимся в коридоре затмений. Не спешите решать важные дела, начинать новое, делать крупные приобретения, откажитесь от плановых операций. Сосредоточьтесь на себе и близких, проявляйте заботу об окружающих. К тому же Меркурий сейчас ретроградный и все дела идут медленно и с опозданием. Не стоит спешить, раздражаться от заторов на дорогах и от постоянной задержке информации. Проявляйте терпение друг к другу. На этой неделе луна также будет прибавлять большого напряжения. Особенно сложные дни с 26 по 28 апреля», - рассказала астролог.

ОВЕН

Овны, эта неделя принесет вам много хлопот в финансовой сфере. С одной стороны, будут хорошие возможности для прибыли, вы сможете получить неожиданный подарок или вам откроются новые финансовые возможности. С другой стороны, могут возникнуть долги, непредвиденные крупные расходы. Сейчас вам ни в коем случае нельзя финансово рисковать, а также не вкладывайте деньги и не тратьте больших сумм. Проведите эту неделю как можно спокойнее, по возможности, чаще будьте на природе, на ретритах, в гармонии с собой. Поддержку вы сможете ощутить от собственной семьи и от близких вам людей.

ТЕЛЕЦ

На этой неделе вас ожидает энергетически большом подъеме. Но будьте осторожны во второй половине недели, особенно 27 апреля – очень сложный эмоциональный день, когда можно допустить большие ошибки. Не стоит на этой неделе принимать предложения касающиеся карьеры, входить в конфликты с начальством, начинать важные дела. Также, в личных отношениях возможен напряженный момент. Это не время для новых знакомств. Продолжайте спокойно доделывать начатые вами дела. Вы одержите поддержку от друзей, на выходных прекрасно проведете с ними время.

БЛИЗНЕЦЫ

Эта неделя для вас будет очень эмоциональной, а дела будут идти хаотично. Попытки разобраться в себе ни к чему не приведут. Постарайтесь найти золотую середину, спокойствие в себе, делать все неспеша. Придерживайтесь распорядка дня и это будет дисциплинировать вас. Вы можете почувствовать поддержку вашего начальства, продолжайте спокойно заниматься своими проектами и делами. Также, финансово неделя обещает быть прибыльной.

РАКИ

Для вас неделя обещает быть очень активной. 26 апреля постарайтесь не допустить ошибок. Не стоит начинать новые дела. А вот в начатых вами проектах и работе может возникнуть множество непредвиденных ситуаций. Постарайтесь быть спокойными, не спешить и не принимайте необдуманных решений. Также на этой неделе вы можете получить помощь друга, почувствовать поддержку ваших единомышленников. Вам поможет добиться успеха в этот период планирование и занятие спортом.

ЛЬВЫ

Львы, вам крайне важно следить за своими эмоциями, особенно 26-27 апреля, чтобы не допустить больших ошибок. По возможности стоит отойти от решения важных вопросов. Много конфликтных ситуаций может возниктуть с вашим руководством, на вас могут возложить множество дополнительных обязанностей. Вам необходимо найти в себе гармонию, быть спокойным и принимать обдуманные решения. Не стоит спешить. Занятие психологией, духовными практиками и уединение на природе помогут вам.

ДЕВЫ

На этой неделе вы можете всюду опаздывать, особенно в дороге, рейсы могут задерживать. Информация будет приходить с задержкой, а в учебе могут возникнуть трудности. Все это будет вас очень раздражит, так как это не свойственно вашей пунктуальной природе. Вам ничего не останется, как принять ситуацию. Максимально используйте это время для отдыха, подтяните все запущенные дела. Поддержку вы сможете получить от своих партнеров по бизнесу и друзей.

ВЕСЫ

Именно сейчас у вас может возникнуть множество острых ситуаций, требующих неотложных решений. Особенно в вопросах налогов, кредитов и долгов. В эту напряженную неделю вам стоит быть максимально быть спокойным, не спешить с решениями важных вопросов. Продолжайте спокойно выполнять свои обязанности, продвигайте начатое. Больше уделяйте время себе и своим близким.

СКОРПИОН

Скорпионы, всю неделю вы можете выяснять отношение со своими партнёрами или второй половинкой, также остро будут стоять судебные и юридические вопросы. В любых вопросах будет большая задержка. Все будет зависеть от вашей дипломатии и умения договориться - уходите от конфликтных ситуаций, иначе вы проиграете. И не стоит сейчас принимать важные решения. Проведите время как можно больше со своими детьми, проявите любовь к супругам, займитесь любимым хобби.

СТРЕЛЕЦ

У вас эта неделя пройдет в суете и в большой загрузке на работе. На вас свалится много бытовых задач. В рабочих моментах могут быть задержки документов, опоздания на работу, конфликты с коллективом. Вам стоит успокоится, делать все неспеша и не брать на себя лишнего, иначе нервного срыва и проблем со здоровьем вам не избежать. Не стоит сейчас делать плановые операции. Уделите больше времени родным и порядку в доме. Выходные пройдут прекрасно, при условии полного отдыха.

КОЗЕРОГ

На этой неделе вам придется много времени уделять собственным детям и решать их проблемы. Также понервничать заставят любовные отношения. Избегайте конфликтов, не начинайте новые дела, приведите в порядок все свои начатые дела. Финансово неделя обещает быть удачной. Займитесь любимым хобби и постарайтесь качественно отдохнуть на выходных.

ВОДОЛЕЙ

На этой неделе на вас сваляться все домашние дела и проблемы с родственниками. Избегайте домашних конфликтов. Чем больше усилий вы будите прилагать для решения бытовых вопросов, тем больше будет вам казаться, что вы ничего не успеваете. Спокойно приведите в порядок дом, уделите время себе, гармонизируйте отношения с близкими. Материальные вопросы будут идти успешно. Но не начинайте ничего нового и избегайте важных решений.

РЫБЫ

Эта неделя будет перегружена информацией, встречами и обучением. При это все будет с опозданием и сбоями. Вам не стоит спешить. Не назначайте важных встреч, лучше вернитесь к тем людям и делам, которые вы откладывали на потом. Не спешите на дорогах, чтобы избежать аварий. Не стоит покупать автомобиль или технику. Сейчас удачный момент уделить время себе, поработать над своими планами, встретиться с близкими родственниками и закрыть наболевшие проблемы.