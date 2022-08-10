Як правильно використовувати дипломатичні паспорти: роз'яснення від МЗС

Деталі

У МЗС повідомили, що відповідно до чинного законодавства, на строк виїзду у службове відрядження за кордон дипломатичний паспорт видається:

• народним депутатам України;

• дипломатичним працівникам;

• дипломатичним кур’єрам;

• членам Кабінету Міністрів;

• голові Конституційного Суду;

• голові Верховного Суду;

• секретарю Ради національної безпеки і оборони;

• главі Офісу Президента України;

• главам і членам делегацій України на міжнародні переговори, утворених відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, якщо такими актами передбачено видачу дипломатичного паспорта.

Цитата

"За жодних обставин дипломатичні паспорти не можуть використовуватися для інших ніж офіційне відрядження поїздок. Не лише народні депутати, але й решта категорій осіб, які мають право на дипломатичний паспорт, повинні неухильно дотримуватися положення про дипломатичний паспорт, затвердженого указом Президента України, і повертати дипломатичний паспорт на зберігання в МЗС України протягом десяти днів після завершення відрядження. У разі порушення цієї вимоги законодавства відповідний дипломатичний паспорт буде визнаний недійсним", - ідеться у повідомленні.

Додамо

У МЗС заявили, що очікують на повну співпрацю і розуміння усіх вищезазначених категорій осіб щодо необхідності дотримання українського законодавства.

"Зі свого боку, Міністерство закордонних справ України і надалі надаватиме їм повне сприяння у роботі на міжнародному напрямі", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

ЗМІ писали, що МЗС анулювало 225 дипломатичних паспортів народних депутатів. Серед них: перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова партії "Слуги народу" Олена Шуляк.

Згодом у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що визнали недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів, оскільки їх не повернули вчасно на зберігання.