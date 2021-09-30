Як правильно та красиво освітити приміщення: від кришталевої класики до "сканди"

Де дивитись?

Ознайомитися з величезним каталогом стельових люстр ви можете на сайті інтернет-магазину освітлення і декору Brille.ua. У каталозі також представлений великий вибір бра, ламп і вуличних світильників. Крім магазину в інтернеті у компанії працює мережа з філій Brille offline в 25 містах країни.

Де буде висіти люстра?

Найчастіше люстри вішають у вітальнях кімнатах, де потрібне акцентне джерело розсіяного світла. Однак в каталогах можна знайти освітлювальні прилади для дитячих кімнат, кухонь, спалень і навіть офісів. Напевно, єдине приміщення, де не вішають люстри - це ванні.

Серйозних відмінностей приладів в залежності від передбачуваного приміщення, де буде проведений монтаж, немає. Але люстри для дитячих кімнат можуть бути більш яскравими або навіть "мультяшними", моделі для кухонь - з плафонами, які легко чистити, а моделі для офісу - мінімалістичним.

Тип кріплення і лампи

Даний аспект більш важливий для безпечної і довговічної експлуатації. По-перше, врахуйте тип кріплення - це може бути гак або монтажна планка, які підбираються з урахуванням ваги люстри і типу стелі.

По-друге, переконайтеся, що обраний тип ламп безпечний для стелі і плафонів. Багато лампи можуть розігріватися до високих температур, пошкоджуючи і тканину натяжних стель, і самі плафони люстри. У деяких випадках може дійти і до пожежі. Щоб не турбуватися, вибирайте сучасні лампи, які не виділяють тепло під час роботи.

Стиль і зовнішній вигляд

Пріоритетним фактором вибору люстри стає її зовнішній вигляд, але цей критерій не об'єктивний. Все залежить від стилю інтер'єру і кольорової палітри в кімнаті, від особистих переваг в області естетики і дизайну.

Радимо звернути увагу не тільки на класичні варіанти люстр, а й більш "свіжі" ідеї. Наприклад, розділи каталогу з освітлювальними приладами для приміщень в стилі лофт або сканди, люстри "павуки" або люстри "молекули", а також на що набирають популярність люстри з "розумним" управлінням, які управляються дистанційно, в тому числі з пульта.