Как правильно и красиво осветить помещение: от хрустальной классики до “сканди”
Киев • УНН
Несмотря на наличие всевозможных вариантов домашнего освещения, потолочные люстры остаются едва ли не самым востребованным вариантом. Наличие в каталогах профильных магазинов сотен, если не тысяч, различных моделей этих осветительных приборов делает выбор в пользу люстр еще более привлекательным. Но как в этом ассортименте не потеряться?
Где смотреть?
Ознакомиться с огромным каталогом потолочных люстр вы можете на сайте интернет-магазина освещения и декора Brille.ua. В каталоге также представлен большой выбор бра, ламп и уличных светильников. Помимо магазина в интернете у компании работает сеть из филиалов Brille offline в 25 городах страны.
Где будет висеть люстра?
Чаще всего люстры вешают в гостиных комнатах, где нужен акцентный источник рассеянного света. Однако в каталогах можно найти осветительные приборы для детских комнат, кухонь, спален и даже офисов. Наверное, единственное помещение, где не вешают люстры — это ванные.
Серьезных отличий приборов в зависимости от предполагаемого помещения, где будет произведен монтаж, нет. Но люстры для детских комнат могут быть более красочными или даже “мультяшными”, модели для кухонь — с плафонами, которые легко чистить, а модели для офиса — минималистичными.
Тип крепежа и лампы
Данный аспект более важен для безопасной и долговечной эксплуатации. Во-первых, учтите тип крепления — это может быть крюк или монтажная планка, которые подбираются с учетом веса люстры и типа потолка.
Во-вторых, убедитесь, что выбранный тип ламп безопасен для потолка и плафонов. Многие лампы могут разогреваться до высоких температур, повреждая и ткань натяжных потолков, и сами плафоны люстры. В некоторых случаях может дойти и до пожара. Чтобы не беспокоиться, выбирайте современные лампы, которые не выделяют тепло во время работы.
Стиль и внешний вид
Приоритетным фактором выбора люстры становится ее внешний вид, но этот критерий не объективный. Все зависит от стиля интерьера и цветовой палитры в комнате, от личных предпочтений в области эстетики и дизайна.
Советуем обратить внимание не только на классические варианты люстр, но и более “свежие” идеи. Например, разделы каталога с осветительными приборами для помещений в стиле лофт или сканди, люстры “пауки” или люстры “молекулы”, а также на набирающие популярность люстры с “умным” управлением, которые управляются дистанционно, в том числе с пульта.