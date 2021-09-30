Как правильно и красиво осветить помещение: от хрустальной классики до “сканди”

Несмотря на наличие всевозможных вариантов домашнего освещения, потолочные люстры остаются едва ли не самым востребованным вариантом. Наличие в каталогах профильных магазинов сотен, если не тысяч, различных моделей этих осветительных приборов делает выбор в пользу люстр еще более привлекательным. Но как в этом ассортименте не потеряться?