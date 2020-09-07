Як перевірити себе у списку виборців: інструкція
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Якщо ви змінювали адресу реєстрації, або голосуєте вперше, можна перевірити себе у списку виборців. Це можна зробити онлайн на сайті Державний реєстр виборців, передає УНН.
Для того, щоб перевірити правильність своїх даних у державному реєстрі виборців та у списку виборців, потрібно спочатку через інтернет зареєструватися у сервісі “Особистий кабінет виборця”, зробити в ньому запит до Державного реєстру виборців та орієнтовно протягом 1 доби можна отримати дані щодо свого включення до Державного реєстру виборців на свою електронну адресу.
Також можна у будь-який робочий день прийти із паспортом до відділу ведення Державного реєстру виборців за Вашим зареєстрованим місцем проживання. Відділи працюють на постійній основі. Звертатися до них потрібно завчасно.
Наступним кроком буде перевірка своїх даних в іменному запрошенні на вибори, воно повинно бути доставлено дільничною виборчою комісією не пізніше як за 10 днів до дня голосування (не пізніше як за 3 дні до дати повторного голосування).
Перевіряти свої дані можна у списку виборців, який надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії, до якої людина належить за зареєстрованим місцем проживання. Ознайомитися з попереднім списком виборців можна наступного дня після дня його отримання дільничною виборчою комісією. Такий список передається комісії не пізніше як за 13 днів до дня голосування.
Окрім того, важливо перевірити, чи правильно вказано дані:
• прізвище, ім’я, по батькові
• дата народження
• зареєстроване місце проживання
• відсутність чи наявність відмітки про постійну нездатність самостійно пересуватися
Якщо вас не включено до списку виборців, або дані вказані невірно, потрібно не пізніше як за 5 днів до дня голосування особисто подати заяву з доданими до неї документами (копіями документів), які підтверджують зазначені в ній відомості, до:
• відділу ведення державного реєстру виборців
• дільничної виборчої комісії
Окрім того, кожний виборець має право звернутися до суду з адміністративним позовом про уточнення списку виборців у встановленому Кодексом адміністративного судочинства України порядку.
Нагадаємо, 5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня.