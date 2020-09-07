Як перевірити себе у списку виборців: інструкція

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 149431 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 102563 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 96472 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 104642 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 124961 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137300 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221069 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216007 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186528 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176120 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
3.7м/с
70%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49559 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46520 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 152619 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28348 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44486 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 149431 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 152658 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 277595 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 301715 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 384680 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44518 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28375 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46550 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49589 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126063 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Як перевірити себе у списку виборців: інструкція

Київ • УНН

 • 40185 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Якщо ви змінювали адресу реєстрації, або голосуєте вперше, можна перевірити себе у списку виборців. Це можна зробити онлайн на сайті Державний реєстр виборців, передає УНН.

Як перевірити себе у списку виборців: інструкція

Для того, щоб перевірити правильність своїх даних у державному реєстрі виборців та у списку виборців, потрібно спочатку через інтернет зареєструватися у сервісі “Особистий кабінет виборця”, зробити в ньому запит до Державного реєстру виборців та орієнтовно протягом 1 доби можна отримати дані щодо свого включення до Державного реєстру виборців на свою електронну адресу.

Також можна у будь-який робочий день прийти із паспортом до відділу ведення Державного реєстру виборців за Вашим зареєстрованим місцем проживання. Відділи працюють на постійній основі. Звертатися до них потрібно завчасно.

Наступним кроком буде перевірка своїх даних в іменному запрошенні на вибори, воно повинно бути доставлено дільничною виборчою комісією не пізніше як за 10 днів до дня голосування (не пізніше як за 3 дні до дати повторного голосування).

Перевіряти свої дані можна у списку виборців, який надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії, до якої людина належить за зареєстрованим місцем проживання. Ознайомитися з попереднім списком виборців можна наступного дня після дня його отримання дільничною виборчою комісією. Такий список передається комісії не пізніше як за 13 днів до дня голосування.

Окрім того, важливо перевірити, чи правильно вказано дані:

• прізвище, ім’я, по батькові
• дата народження
• зареєстроване місце проживання
• відсутність чи наявність відмітки про постійну нездатність самостійно пересуватися

Якщо вас не включено до списку виборців, або дані вказані невірно, потрібно не пізніше як за 5 днів до дня голосування особисто подати заяву з доданими до неї документами (копіями документів), які підтверджують зазначені в ній відомості, до:

• відділу ведення державного реєстру виборців
• дільничної виборчої комісії

Окрім того, кожний виборець має право звернутися до суду з адміністративним позовом про уточнення списку виборців у встановленому Кодексом адміністративного судочинства України порядку.

Нагадаємо, 5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,898.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,188.79
Ethereum
$1,521.68