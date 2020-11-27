Як не потрапити на аферистів у "чорну п’ятницю": українцям дали поради в кіберполіції

“Серед безлічі пропозицій шалених знижок, подарунків та акцій, пам’ятай, що у дні “тотальних розпродажів” активізуються і аферисти. Не “втрачай голову” і дотримуйся наших порад, аби твій онлайн-шопінг був безпечним та приносив лише позитивні емоції”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у кіберполіції радять дотримуватись таких порад:



використовувати лише перевірені ресурси та переконатися у правильності назви необхідного сайту. Один непомітний символ на панелі адреси може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;



не передавати нікому дані банківської картки (особливо CVV-код, та пін-код), адже працівники банку ніколи не запитують таку інформацію;



звернути увагу, що сайти, які приймають онлайн-платежі, мають бути захищеними, для цього в назві адреси вони мають містити https:// та значок “замочок”.



використовувати післяплату, щоб унеможливити шанси шахраїв заволодіти грошима.



Нагадаємо, з початку року в Україні зареєстровано понад 25 тис. звернень через інтернет-шахрайство.