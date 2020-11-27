Як не потрапити на аферистів у "чорну п’ятницю": українцям дали поради в кіберполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. До “чорної п’ятниці” в кіберполіції дали поради, як зробити онлайн-шопінг безпечним і не натрапити на аферистів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Департаменту кіберполіції НПУ.
“Серед безлічі пропозицій шалених знижок, подарунків та акцій, пам’ятай, що у дні “тотальних розпродажів” активізуються і аферисти. Не “втрачай голову” і дотримуйся наших порад, аби твій онлайн-шопінг був безпечним та приносив лише позитивні емоції”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у кіберполіції радять дотримуватись таких порад:
-
- використовувати лише перевірені ресурси та переконатися у правильності назви необхідного сайту. Один непомітний символ на панелі адреси може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
-
- не передавати нікому дані банківської картки (особливо CVV-код, та пін-код), адже працівники банку ніколи не запитують таку інформацію;
-
- звернути увагу, що сайти, які приймають онлайн-платежі, мають бути захищеними, для цього в назві адреси вони мають містити https:// та значок “замочок”.
-
- використовувати післяплату, щоб унеможливити шанси шахраїв заволодіти грошима.
-
Нагадаємо, з початку року в Україні зареєстровано понад 25 тис. звернень через інтернет-шахрайство.