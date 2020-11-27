Как не попасть на аферистов в "черную пятницу": украинцам дали советы в киберполиции

"Среди множества предложений безумных скидок, подарков и акций, помни, что в дни "тотальных распродаж" активизируются и аферисты. Не "теряй голову" и соблюдай наши советы, чтобы твой онлайн-шопинг был безопасным и приносил только положительные эмоции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в киберполиции советуют придерживаться следующих советов:



использовать только проверенные ресурсы и убедиться в правильности названия необходимого сайта. Один незаметный символ на панели адреса может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;



не передавать никому данные банковской карты (особенно CVV-код, и пин-код), ведь работники банка никогда не запрашивают такую информацию;



обратить внимание, что сайты, которые принимают онлайн-платежи, должны быть защищены, для этого в названии адреса они должны содержать https:// и значок "замочек".



использовать наложенный платеж, чтобы исключить шансы мошенников завладеть деньгами.



Напомним, с начала года в Украине зарегистрировано более 25 тыс. обращений из-за интернет-мошенничества.