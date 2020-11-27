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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 33718 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 53508 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 66576 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 80137 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 110755 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113199 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125528 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 156092 просмотра

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Как не попасть на аферистов в "черную пятницу": украинцам дали советы в киберполиции

Как не попасть на аферистов в "черную пятницу": украинцам дали советы в киберполиции

Киев  •  УНН

 • 17438 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. К "черной пятнице" в киберполиции дали советы, как сделать онлайн-шопинг безопасным и не попасть на аферистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Департамента киберполиции НПУ.

"Среди множества предложений безумных скидок, подарков и акций, помни, что в дни "тотальных распродаж" активизируются и аферисты. Не "теряй голову" и соблюдай наши советы, чтобы твой онлайн-шопинг был безопасным и приносил только положительные эмоции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в киберполиции советуют придерживаться следующих советов:

  • использовать только проверенные ресурсы и убедиться в правильности названия необходимого сайта. Один незаметный символ на панели адреса может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;
  • не передавать никому данные банковской карты (особенно CVV-код, и пин-код), ведь работники банка никогда не запрашивают такую информацию;
  • обратить внимание, что сайты, которые принимают онлайн-платежи, должны быть защищены, для этого в названии адреса они должны содержать https:// и значок "замочек".
  • использовать наложенный платеж, чтобы исключить шансы мошенников завладеть деньгами.

Напомним, с начала года в Украине зарегистрировано более 25 тыс. обращений из-за интернет-мошенничества.

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