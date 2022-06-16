Як дві Хорватії: на наявність вибухівки в Україні потрібно перевірити майже 160 тисяч кв. км – Маляр

Цитата

“Через російську збройну агресію в Україні близько 160 тисяч кв.км потребують обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів. Це площа набагато більша ніж Греція або дві Хорватії”, – написала Маляр.

Деталі

За словами Маляр, Міноборони України та Женевський гуманітарний центр розмінування опрацьовують спільні проєкти з протимінної діяльності, щоб повернути безпеку та спокій на звільнені від армії рф території.

Під головуванням міністра оборони створено національний орган, який уже працює та здійснює координацію, комунікацію між усіма органами державної влади та міжнародними організаціями у питаннях протимінної діяльності.

Доповнення

США надали 4 млн доларів для розмінування територій України, які звільнили від російських окупантів.