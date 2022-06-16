Как две Хорватии: на наличие взрывчатки в Украине нужно проверить около 160 тысяч кв. км – Маляр

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Киев • УНН

 • 116613 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Из-за вторжения рф в Украине необходимо проверить на наличие взрывоопасных предметов примерно 160 тысяч кв. км. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

Цитата

“Из-за российской вооруженной агрессии в Украине около 160 тысяч кв. км требуют обследования на наличие взрывоопасных предметов. Эта площадь гораздо больше чем Греция или две Хорватии”, – написала Маляр.

Детали

По словам Маляр, Минобороны Украины и Женевский гуманитарный центр разминирования прорабатывают совместные проекты по противоминной деятельности, чтобы вернуть безопасность и спокойствие на освобожденные от армии рф территории.

Под председательством министра обороны создан национальный орган, который уже работает и осуществляет координацию, коммуникацию между всеми органами государственной власти и международными организациями по вопросам противоминной деятельности.

Дополнение

США предоставили 4 млн долларов для разминирования территорий Украины, который освободили от российских оккупантов.

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