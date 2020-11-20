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Як дивитися в голодні очі дітей: "слуга народу" Галушко заблокував виплати шахтарям

Як дивитися в голодні очі дітей: "слуга народу" Галушко заблокував виплати шахтарям

Київ • УНН

 • 28985 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Народний депутат від "СН" Микола Галушко заблокував підписання прийнятого закону N4119, що передбачає виплату коштів шахтарям. Він зареєстрував постанову про скасування цього рішення Верховної Ради. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає УНН.

"А це означає, що питання внесення змін до бюджету 2020 та виділення грошей гірникам знову затягується, бо має бути винесене на розгляд парламентом! "То чиї ж ви слуги?" – хочеться запитати", - прокоментував він.

28 жовтня уряд прийняв рішення щодо виділення 1,4 млрд грн на погашення зарплатної заборгованості перед гірниками.

"Голова фракції СН у парламенті Давід Архамія зареєстрував законопроект, яким передбачалися зміни до бюджету … 17 листопада закон було підтримано. І от тепер стає відомо про постанову нардепа Миколи Галушки, через яку закон не може бути підписаний, а отже питання ставиться на довгу паузу… Я не знайомий з Миколою Галушко близько, проте обов’язково запитаю, чи знає він що таке важка праця, як це місяцями не отримувати грошей та як дивитися в голодні очі дітей?", - написав Волинець.

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