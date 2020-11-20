Как смотреть в голодные глаза детей: "слуга народа" Галушко заблокировал выплаты шахтерам

"А это значит, что вопрос внесения изменений в бюджет 2020 года и выделение денег горнякам снова затягивается, потому что должен быть вынесен на рассмотрение парламентом! "Так чьи же вы слуги?" - хочется спросить", - прокомментировал он.

28 октября правительство приняло решение о выделении 1,4 млрд грн на погашение зарплатной задолженности перед горняками.

"Глава фракции СН в парламенте Давид Архамия зарегистрировал законопроект, которым предусматривались изменения в бюджет... 17 ноября закон был поддержан. И вот теперь становится известно о постановлении нардепа Николая Галушко, по которому закон не может быть подписан, а значит вопрос ставится на долгую паузу... Я не знаком с Николаем Галушко близко, однако обязательно спрошу, знает ли он что такое тяжелый труд, как это месяцами не получать денег и как смотреть в голодные глаза детей?", - написал Волынец.