Как смотреть в голодные глаза детей: "слуга народа" Галушко заблокировал выплаты шахтерам

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 33649 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 53433 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 66502 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 80067 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 110738 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113189 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125520 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156092 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как смотреть в голодные глаза детей: "слуга народа" Галушко заблокировал выплаты шахтерам

Как смотреть в голодные глаза детей: "слуга народа" Галушко заблокировал выплаты шахтерам

Киев  •  УНН

 • 28980 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Народный депутат от "СН" Николай Галушко заблокировал подписание принятого закона N4119, предусматривающего выплату средств шахтерам. Он зарегистрировал постановление об отмене этого решения Верховной Рады. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает УНН.

"А это значит, что вопрос внесения изменений в бюджет 2020 года и выделение денег горнякам снова затягивается, потому что должен быть вынесен на рассмотрение парламентом! "Так чьи же вы слуги?" - хочется спросить", - прокомментировал он.

28 октября правительство приняло решение о выделении 1,4 млрд грн на погашение зарплатной задолженности перед горняками.

"Глава фракции СН в парламенте Давид Архамия зарегистрировал законопроект, которым предусматривались изменения в бюджет... 17 ноября закон был поддержан. И вот теперь становится известно о постановлении нардепа Николая Галушко, по которому закон не может быть подписан, а значит вопрос ставится на долгую паузу... Я не знаком с Николаем Галушко близко, однако обязательно спрошу, знает ли он что такое тяжелый труд, как это месяцами не получать денег и как смотреть в голодные глаза детей?", - написал Волынец.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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