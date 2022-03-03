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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Як деякі українські зірки шоу-бізнесу допомагають переживати українцям війну

Як деякі українські зірки шоу-бізнесу допомагають переживати українцям війну

Київ • УНН

 • 172837 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Учасник українського гурту Kalush Orchestra пішов у добровольці. Тіна Кароль заспівала українською на вулицях Варшави. Наталія Могилевська надала допомогу людям в метро. Про це повідомляє УНН.

Цитата

"Вчора писав про нашу волонтерську організацію і чим ми займаємось. А килим тим часом на передовій і це не прікол. Швидше всього, коли ворог побачить такого тіпа то подумає шо він вже в пеклі", - йдеться у дописі.

Деталі

З початку війни в Україні, учасники гурту Kalush Orchestra займаються волонтерством. Як написав соліст гурту Олег Псюк, допомагають із транспортом, ліками, притулком та багатьом іншим тим, хто цього потребує.

Тіна Кароль, яка в перші дні війни знаходилася в жіночому монастирі, поїхала до Польщі, де влаштувала акцію на підтримку України. Співачка співала свої українські пісні, серед яких "Вільна" з прапором України в руках. 

"Я буду боротися за правду, щоб у кожному місті світу звучав гімн України! Як символ свободи і незломленості духу. 24 лютого Росія завдала першого ракетного удару по Україні. Народна війна прийшла в кожну українську сім'ю. Я прийняла рішення діяти і обороняти свою країну тим, що є у мене найдорожче – своїм голосом. Я обіцяю донести правду тим, хто не знає цієї правди", - написала співачка у своєму блозі в Instagram.

Наталія Могилевська спустилася в метро, щоб підтримати людей і там влаштувала для них невеликий концерт.

"Ці дні я була «закрита» на Осокорках. Вирішила зробити вилазку до Тероборони, пошукати їжу, з’їздити у метро "Славутич". Подивитися як там люди, підтримати дух тих хто засумував та привезти води", йдеться у дописі співачки.

Нагадаємо

Гурт Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні-2022.

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