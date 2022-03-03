Как некоторые украинские звезды шоу-бизнеса помогают переживать украинцам войну

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Участник украинской группы Kalush Orchestra пошел в добровольцы. Тина Кароль спела на украинском на улицах Варшавы, а Наталья Могилевская оказала помощь людям в метро. Об этом сообщает УНН.

Цитата

"Вчера писал о нашей волонтерской организации и чем мы занимаемся. А ковер тем временем на передовой и это не прікол. Скорее всего, когда враг увидит такого типа то подумает шо он уже в аду", - говорится в заметке.

Детали

С начала войны в Украине, участники группы Kalush Orchestra занимаются волонтерством. Как написал солист группы Олег Псюк, помогают с транспортом, лекарствами, убежищем и многим другим тем, кто в этом нуждается.

Тина Кароль, которая в первые дни войны находилась в женском монастыре, поехала в Польшу, где устроила акцию в поддержку Украины. Певица пела свои украинские песни, среди которых "Свободная" с флагом Украины в руках.

"Я буду бороться за правду, чтобы в каждом городе мира звучал гимн Украины! Как символ свободы и несломленности духа. 24 Февраля Россия нанесла первый ракетный удар по Украине. Я приняла решение действовать и оборонять свою страну тем, что есть у меня самое дорогое - своим голосом. Я обещаю донести правду тем, кто не знает этой правды", - написала певица в своем блоге в Instagram.

Наталья Могилевская спустилась в метро, чтобы поддержать людей и там устроила для них небольшой концерт.

"Эти дни я была "закрыта" на Осокорках. Решила сделать вылазку к Тероборони, поискать еду, съездить в метро "Славутич". Посмотреть как там люди, поддержать дух тех кто загрустил и привезти воды", говорится в заметке певицы.

Напомним

Группа Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении-2022.

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