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Ядерна інфраструктура та вимоги до РФ: основні тези резолюції щодо Криму

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів”, співавторами якої стали 39 держав. Основні положення резолюції оприлюднило Постійне представництво України при ООН на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Ключові положення резолюції:

Вимога до Російської Федерації як держави-окупанта вивести свої війська з Кримського півострова та припинити тимчасову окупацію території України.

Заклик до РФ повернути військове обладнання та озброєння, вилучене із трьох кораблів ВМС України “Бердянськ”, “Нікополь” та “Яни Капу”.

Позитивна оцінка звільнення РФ 24 членів екіпажів трьох українських кораблів та наголос на необхідності продовження переговорів з метою повернення на Батьківщину усіх незаконно затриманих громадян України.

Засудження активності щодо проведення РФ військових навчань в Криму та занепокоєння використанням захоплених нею військових підприємств.

Наголос на неправомірному використанні ядерної інфраструктури на українському півострові.

Фіксація факту про те, що посилення російської військової присутності та перешкоджання міжнародній навігації у регіоні Чорного та Азовського морів негативно впливає на соціально-економічну ситуацію в прибережних районах України.

Рекомендація іноземним державам, міжнародним організаціям та установам утримуватись від візитів до тимчасово окупованих АР Крим та міста Севастополь без погодження з Україною.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію по Криму

“За” проголосували — 63 країни, а “проти” — 19.

Як раніще повідомляв УНН, 14 листопада, Третій комітет Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй підтримав оновлений проект резолюції “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)”.

Відповідний документ підтримали 67 країн-членів ООН, проти — 23, утрималися — 82.

Резолюція набуде чинності після її ухвалення Генеральної Асамблеєю ООН у грудні.

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