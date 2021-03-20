Я не хочу більше відправляти людей за кордон: Степанов про трансплантаційну незалежність України

Цитата:

"Трансплантація – це порятунок життя. Саме тому в нас і зроблено те, про що ми говорили: презумпція незгоди. Коли ми почали цю тему (я нею почав займатися на другий день після того, як прийшов на посаду), ми розуміли, що для того, щоб втілити в життя той закон, який був прийнятий – нам треба зробити дуже багато. Ми тільки нормативних актів прийняли близько тридцяти. Ми поставили собі за мету, щоб за три роки у нас була трансплантаційна незалежність. Я не хочу більше відправляти людей за кордон", - зазначив Степанов.

Деталі

Окремо міністр розповів про створення необхідного аеродинамічного простору з залучення в екстреній медичній допомозі в складних умовах авіації.

"По два роки люди знаходяться в Індії і їм не можуть зробити трансплантацію, вони знаходяться там просто в жахливих умовах. Для мене це просто магістральна тема. І коли ми почали створення аеромедичного простору – це була така відразу шалена підтримка, що нам це важливо, бо окрім трансплантації ця авіація буде задіяна в наданні екстреної медичної допомоги, коли людину з якимось травмами треба доставити з якоїсь гірської місцевості в лікарню", - розповів він.

Що було раніше

Урядом цього тижня було підтримано створення Єдиного аеромедичного простору, що передбачає введення системи аеромедичної евакуації та авіаційне транспортування анатомічних матеріалів реципієнтів.

Доповнення

Нагадаємо, 17 березня вертоліт рятувальників транспортував із Запоріжжя пацієнта після пересадки донорського серця.