Я думав, що бути президентом легше - Д.Трамп
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що робота президента виявилася складнішою, ніж він припускав. Про це він розповів в інтерв’ю Reuters, передає УНН.
“Я любив своє попереднє (до президентства) життя. Стільки всього відбувалося. Тут же більше роботи, ніж тоді. Я думав, що буде легше,” — зізнався президент.
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За його словами, під постійною охороною і наглядом він відчуває себе в коконі. Також Д.Трамп додав, що нудьгує за самостійним водінням автомобіля.
“Мені подобається водити. Але я більше не можу водити сам,” — зазначив глава держави.
Нагадаємо, Білий дім вказав “подальшу ізоляцію Росії в ООН” одним з досягнень президента Дональда Трампа в перші 100 днів його роботи.