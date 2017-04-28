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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Я думав, що бути президентом легше - Д.Трамп

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що робота президента виявилася складнішою, ніж він припускав. Про це він розповів в інтерв’ю Reuters, передає УНН.

Я думав, що бути президентом легше - Д.Трамп

“Я любив своє попереднє (до президентства) життя. Стільки всього відбувалося. Тут же більше роботи, ніж тоді. Я думав, що буде легше,” — зізнався президент.

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За його словами, під постійною охороною і наглядом він відчуває себе в коконі. Також Д.Трамп додав, що нудьгує за самостійним водінням автомобіля.

“Мені подобається водити. Але я більше не можу водити сам,” — зазначив глава держави.

Нагадаємо, Білий дім вказав “подальшу ізоляцію Росії в ООН” одним з досягнень президента Дональда Трампа в перші 100 днів його роботи.

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