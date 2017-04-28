Я думал, что быть президентом легче - Д.Трамп

"Я любил свое предварительное (до президентства) жизни. Столько всего происходило. Здесь же больше работы, чем тогда. Я думал, что будет легче," - признался президент.

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По его словам, под постоянной охраной и наблюдением он чувствует себя в коконе. Также Д.Трамп добавил, что скучает по самостоятельному вождением автомобиля.

"Мне нравится водить. Но я больше не могу водить сам," - отметил глава государства.

Напомним, Белый дом указал "дальнейшую изоляцию России в ООН" одним из достижений президента Дональда Трампа в первые 100 дней его работы.