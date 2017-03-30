Й.Столтенберг: заборонене озброєння на Донбасі використовується двічі на хвилину

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Київ • УНН

 • 8164 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ цього тижня повідомила, що заборонене мінськими угодами озброєння використовується двічі на хвилину, тому НАТО закликали сторони до виконання своїх зобов’язань. Про це під час брифінгу у Брюсселі заявив Генсек Альянсу Йєнс Столтенберг, передає УНН.

“Раніше цього тижня СММ ОБСЄ повідомляли, що заборонене озброєння використовується фактично майже двічі на кожну хвилину. Мінські угоди надають план з врегулювання конфлікту у Східній Україні, але більша частина мінських угод не виконується. Ми закликаємо всіх підписантів повністю дотримуватись своїх зобов’язань. Сьогодні члени НАТО закликають Росію використовувати значний вплив на бойовиків, щоб повністю виконувались зобов’язання”, — заявив він.

Як повідомляв УНН, генсек НАТО Йєнс Столтенберг заявив 30 березня, що завтра в Брюсселі відбудеться зустріч комісії НАТО-Україна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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